İzmir'de Edebiyat Söyleşileri: Semih Çelenk ve Doğu Yücel İle Buluşma - Son Dakika
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İzmir'de Edebiyat Söyleşileri: Semih Çelenk ve Doğu Yücel İle Buluşma

İzmir\'de Edebiyat Söyleşileri: Semih Çelenk ve Doğu Yücel İle Buluşma

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Söyleşileri, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günlerinde ünlü yazarları İzmirli edebiyatseverler ile bir araya getiriyor. Semih Çelenk ve Doğu Yücel, eserleri üzerine sohbet edecek ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

28.11.2024 10:20  Güncelleme: 10:22
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Söyleşileri, hafta sonu iki ismi konuk ediyor. Yazar, yönetmen ve şair Semih Çelenk 30 Kasım Cumartesi, yazar ve senarist Doğu Yücel ise 1 Aralık Pazar günü İzmirli edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in farklı noktalarında bulunan altı yerleşik, kırsal bölgelere hizmet veren iki gezici kütüphanesi ile okuyucuları kitaplarla buluştururken, okur ve yazar arasında köprü de kuruyor. Edebiyatı daha erişilebilir kılarak toplumsal ve kültürel diyalogları güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen Edebiyat Söyleşileri, bu hafta sonu iki önemli İzmirli ismi konuk edecek. Yazar, yönetmen ve şair Semih Çelenk ile yazar ve senarist Doğu Yücel, İzmirli edebiyatseverlerle bir araya gelerek hem güncel üretimleri hakkında konuşacak, hem de katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Tüm edebiyatseverler davetli

Edebiyat Söyleşileri, Semih Çelenk'in kaleme alıp yönettiği Fırat Tanış'ın oyunculuğu ile yaklaşık iki buçuk yıldır sahnelenen "Gelin Tanış Olalım" oyununun izlenimlerini, eleştirilerini, röportajlarını ve oyun fotoğraflarını içeren eserini konuşmak üzere İzmirlilerle buluşuyor. İzmirli yazar Semih Çelenk, 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.30'da İzmir Milli Kütüphane'de olacak. Uzak Dünyalar, Kimdir Bu Mitat Karaman, Varolmayanlar adlı eserleri ile hafızalara kazınan İzmirli yazar Doğu Yücel ise 1 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi (APİKAM) Araştırma Salonu'nda İzmirlilerle bir araya gelecek. "Doğu Yücel ve Kimdir Bu Mitat Karaman-Bir Karakter Yaratmak" başlığı ile düzenlenecek söyleşinin moderatörlüğünü yazar Gülce Başer yapacak. Ücretsiz söyleşilere tüm edebiyatseverler davetli.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Edebiyat Söyleşileri: Semih Çelenk ve Doğu Yücel İle Buluşma - Son Dakika

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