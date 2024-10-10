İzmir'de Ekim Ayında Çocuk Oyunları Tüm Renkleriyle Sahne Alacak - Son Dakika
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İzmir'de Ekim Ayında Çocuk Oyunları Tüm Renkleriyle Sahne Alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ekim ayı boyunca çocuk oyunları sahneleyecek. Oyunlar, Kültürpark'ta İsmet İnönü Sahnesi ve İzmir Sanat'ta, gün içinde 11.00 ve 15.00'te iki farklı saatte çocuklarla buluşacak. İzBBŞT, çocukları sanatla buluşturma hedefiyle biletleri 10 lira olarak belirledi.

10.10.2024 09:49  Güncelleme: 10:34
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda (İzBBŞT), ekim ayı boyunca çocuk oyunları sahnede olacak. Kültürpark'ta İsmet İnönü Sahnesi ve İzmir Sanat'ta sahnelenen oyunlar, gün içinde 11.00 ve 15.00'te iki farklı saatte çocuklarla buluşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), ekim ayında birbirinden renkli çocuk oyunlarıyla sahnede olacak. İzmirli minikleri ağırlamak üzere çocuk oyunlarının yoğun olarak yer aldığı bir takvim oluşturan Şehir Tiyatroları'nda çocuklar, tiyatroya doyacak. Eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle ekim ayında hafta içinde de çocuk oyunları sahneye taşınıyor. İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ve Kültürpark İzmir Sanat'ta sahnelenen oyunlar aynı gün iki farklı saatte çocuklarla buluşuyor. Oyunların ayın ilk günlerindeki gösterimleri minikler ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü.

"Her çocuğumuzu tiyatro ile buluşturmak istiyoruz"

İzBBŞT Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Direktörü Harun Özer, İzmir'deki her çocukla tiyatroyu buluşturmak istediklerinin altını çizerek, anne babalara seslendi. Özer, "İzmir Şehir Tiyatroları, İzmirli için burada. Her çocuğumuzu tiyatro ile buluşturmak istiyoruz. Çocuklarımızın sanatla iç içe büyümesi, sanatın ışığıyla aydınlanması değerli. Bu nedenle bilet fiyatlarımızı 10 lira gibi çok sembolik bir bedelde tutuyoruz. Programımızda da onlar için daha fazla yer açtık. Bu sezon, haftada birden fazla kez çocuk oyunlarımız miniklerimiz ile buluşacak. Onlar için yeni oyunlar da hazırlıyoruz. Anne babaların çocuklarını Kültürpark'a İzmir Şehir Tiyatroların'a getirmesini bekliyoruz" dedi.

Biletleri kultursanat.izmir.bel.tr ve İzBBŞT Bilet Gişeleri'nden temin edilebilecek oyunların tarih ve saatleri şöyle:

Dikkat Nine Çıkabilir

13 Ekim 11.00 ve 15.00 İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

20 Ekim 11.00 ve 15.00 İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

27 Ekim 11.00 ve 15.00 İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi

Soytarılar Okulu

13 Ekim 11.00 ve 15.00 İzmir Sanat

20 Ekim 11.00 ve 15.00 İzmir Sanat

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Ekim Ayında Çocuk Oyunları Tüm Renkleriyle Sahne Alacak - Son Dakika

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