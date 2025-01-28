İzmir'de El Emeğiyle Masal Dünyası Yaratıyor - Son Dakika
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İzmir'de El Emeğiyle Masal Dünyası Yaratıyor

İzmir\'de El Emeğiyle Masal Dünyası Yaratıyor

İzmir'de, Murat Ülkü adındaki sanatçı, Kemeraltı Çarşısı'ndaki atölyesinde el emeğiyle ahşap figürler ve 3 boyutlu resimler yaparak çocukların ilgisini çekiyor. Yaklaşık 30 yıldır resim çizen Ülkü, bu sanatı oğlu ile birlikte sürdürdüğünü belirtiyor.

28.01.2025 14:46  Güncelleme: 14:53
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İZMİR'de yaşayan Murat Ülkü (53), Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kurduğu atölyesinde, el emeğiyle ahşap malzemeden çizgi film karakterleri, masal kahramanlarının figürlerini kesip, boyayarak 3 boyutlu resimler, kuklalar ve dekoratif ürünler üretiyor. Rengarenk eserleriyle adeta masal dünyasına çevirdiği atölyesi özellikle çocukların ilgisini çeken Ülkü, "Onların hayran bakışları, beni mutlu ediyor" dedi.

Murat Ülkü (53), 20 yaşında boyacı olarak çalıştığı sırada resme olan yeteneğini fark edip, aldığı eğitimlerle kendisini geliştirdi. 2009 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde boyacı olarak işe giren Ülkü, resim sanatına burada da devam etti. Park, bahçe ve anaokulu duvarlara resimler çizip, renk katmaya başladı. 2023 yılında emekli olup, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda atölye açan Ülkü, burada el emeğiyle ahşap malzemeden çizgi film karakterleri, masal kahramanlarının figürlerini kesip, boyayarak 3 boyutlu resimler, kuklalar ve dekoratif ürünler üretiyor. Murat Ülkü, 'Kemeraltı Çarşısı'nda şu an bu işi el emeği ile yapan tek yeriz. Burası çok küçük bir atölye ama burası masal dünyası, harikalar diyarı gibi bir yere dönüştü. Dışardan bakanlar, şaşırıyor, çok güzel tepkililer alıyorum. Özellikle çocuklar görünce çok mutlu oluyorlar. Onların hayran bakışları, beni mutlu ediyor" dedi.

'BU İŞİ ÇOK SEVEREK YAPIYORUM'

Yaklaşık 30 yıldır resim çizdiğini ve 15 yıldır da ahşabın üzerine resimlerini işlediğini aktaran Ülkü, "Ahşapları el testeresi ve dekupaj kullanarak hazırlıyorum. Kesimlerini yapıp renklendiriyorum. Elimden geldiği kadar iyi boyalarla renklendirmeye çalışıyorum ki yıllara karşı dayanaklı olsun. 3 boyutlu çizimler, karikatürler yapanlar genellikle fabrika ürünü ve hazır olarak bulunuyor. Ancak tüm aşamalarının el işi ile ortaya çıkaran kişiler nadirdir. Ürünlerin arkasında bulunan ve duvara asmak için kullanılan aparatlarım bile ahşap ve kendim keserek yapıyorum. Bu işi çok severek yapıyorum. Eserlerimi gören çocukların yüzündeki tebessüm beni çok mutlu ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde boyacı olarak çalışırken de hep beni yönlendikleri yerleri güzelleştirmek için bir şeyler yaptım" diye konuştu.

'BABALI OĞULLU YÜRÜTÜYORUZ'

Resim sanatı mesleğini oğlu Onur Ülkü'ye de öğrettiğini belirten Murat Ülkü, "Oğluma 'Gölgen olayım, sen bu işi öğren ve geliştir' dedim. Kendisinin de yeteneği vardı eli yatkındı, şimdi babalı oğullu yürütüyoruz. Ayrıca iç ve dış mekanlara 3 boyutlu resimler çizmeye de devam ediyorum" dedi.

'BABAMIN SÖZLERİNİ KULAĞIMA KÜPE EDİNDİM'

Onur Ülkü (21), baba mesleğine başladığımda 18 yaşında olduğunu vurgulayıp, "Babam bu işlerle uğraştığında, özenip onu hep izliyordum. Bir gün ben de fırçayı elime alıp, boya yapmak istedim. Babam da bana 'Sen de gayret göster. Ben de destek olacağım sana' dedi. Babamın bu sözlerini kulağıma küpe edinip, bu işleri yapmaya başladım. Böyle yetenekli babam olduğu için de çok mutluyum. Elimden gelen tüm gayreti ben de gösteriyorum" diye konuştu.

Haber - Kamera: Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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