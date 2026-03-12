İzmir'de Elektrik Akımında 2 Ölüm: 11 Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
İzmir'de Elektrik Akımında 2 Ölüm: 11 Sanık Tahliye Edildi

12.03.2026 18:46
İzmir'de sağanakta elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne neden olan 11 sanık tahliye edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, sağanakta karşıya geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası verilen 11 sanık tahliye edildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 30 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen hapis cezasına yapılan itirazları değerlendirdi.

Bazı sanıklar yönünden duruşma görülmesine karar veren daire, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin büyük oranda toplanması, sanıkların kazanın meydana gelmesindeki kusur durumlarıyla tutuklulukta geçirdikleri süreyi nazara alarak 11 sanığı tahliye etti.

Daire, dosya kapsamında, konusunda uzman İTÜ/ODTÜ öğretim üyesi 2 elektrik mühendisi, 2 inşaat mühendisi ve 1 şehir plancısından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına karar verdi.

?Olay ve dava süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda, su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi heyeti oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

10 Ekim'deki karar duruşmasında mahkeme, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası vermiş, 9 sanık beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verilmişti.

