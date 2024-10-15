İzmir'de Elektrik Akımında İki Ölüm - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Akımında İki Ölüm

İzmir\'de Elektrik Akımında İki Ölüm

İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişi yaşamını yitirdi, EPDK'nın kusuru gündemde.

15.10.2024 16:19
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İZMİR'de sokakta yürürken İnanç Öktemay (44) ile birlikte elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'in (23) ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) da olayda kusurunun bulunduğunu öne sürerek kuramdan idari soruşturma yapmasını beklediklerini söyledi.

İzmir'de 12 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında başlayan sağanakta, Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ile sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

DUMANLARIN ÇIKTIĞI GÖRÜNTÜ KAMERADA

Olay yerindeki mazgaldan 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü de dikkat çekti. Çevredeki esnafın durumu, o tarihte kurumlara ilettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında belediye ve elektrik firması geldi, çözüm için çalışma yaptı. Çalışma ile yer altında kablolar, 50 santimetre daha aşağıya alındı. Destek belediye hizmetlerinin kabloları kapatmasından sonra bölgede tekrar elektrik verilip, yol trafiğe açıldı.

11 ŞÜPHELİNİN TAMAMI SERBEST

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi. Tutuklanan sanıklardan Zekeriya T. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın devamında 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatı ile 26 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Genel Müdür Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit gözaltına alındı. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen 6-7 Eylül'de görülen ve 2 gün süren duruşmada 13'ü tutuklu 9'u tutuksuz 22 sanık dinlendi. Ardından dava ileri tarihe ertelendi.

AİLENİN AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, yazılı açıklama yaptı. Sarıçiçek, "2 kişinin ölümüne ilişkin 'Bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan görülen davanın ilk duruşmasında verilen ara karar gereği; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) müzekkere yazılarak elektrik dağıtım şirketi hakkında iddianame konusu olay yeri, hattı ve mahal veya bölgesine ilişkin olarak olay tarihi öncesinde herhangi bir idari ve cezai müeyyide uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmış ise buna ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenmiştir. EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kamu kurumu olup, bağımsız nitelikte bir üst kuruldur. EPDK'nın başlıca görevi, elektrik piyasasını düzenlemek ve denetlemektir. Ancak ne var ki; mahkeme tarafından yazılan müzekkereye, EPDK tarafından verilen cevabi yazıda 'Yaptıkları incelemede elektrik dağıtım şirketi hakkında herhangi bir idari ve cezai müeyyide uygulandığına dair kayda rastlanmamıştır' denilmiştir" dedi.

Olayda denetim görevini yerine getirmediğini belirttiği EPDK'nın da kusurlu ve sorumlu olduğunu söyleyen Sarıçiçek, kurumdan idari soruşturma yapmasını istedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Elektrik Akımında İki Ölüm - Son Dakika

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