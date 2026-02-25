İzmir'de Erasmus Projesi: İtalyan Öğretmenler Türk Kültürünü Tanıyor - Son Dakika
İzmir'de Erasmus Projesi: İtalyan Öğretmenler Türk Kültürünü Tanıyor

25.02.2026 11:39
Türkiye'de misafir olan İtalyan öğretmenler, Türk kültürünü ve oyunlaştırılmış dersleri keşfediyor.

İZMİR'de, Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 'Oyunlaştırılmış Okulum' projesi kapsamında İtalya'dan gelen öğretmenler, hem oyunlaştırılmış dersleri gözlemledi hem de zeybek ve horon öğrenerek Türk kültürünü yakından tanıdı.

İzmir Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi, 'Oyunlaştırılmış Okulum' Erasmus projesi kapsamında İtalya'dan gelen öğretmenleri ağırladı. SS I grado Rita Levi Montalcini okulundan Vincenza Sollo, Marianna Esposito ve Olimpia Boemio, 1 hafta boyunca derslere katılıp, oyunlaştırılmış ve dijital destekli eğitim uygulamalarını yerinde gözlemledi. Proje kapsamında hem mesleki deneyim paylaşımı yapılacağı hem de kültürlerarası etkileşim güçlendirildiği etkinlikte, İtalyan öğretmenler, öğrencilerle Türk geleneğine ait oyunlardan zeybek ve horon oynamayı da öğrendi. Aynı zamanda okulda derslere giren öğretmenler, öğrencilerle derslere katılım da sağladı.

SS I grado Rita Levi Montalcini okulunda öğretmen olan Vincenza Sollo, "Erasmus Plus projesi kapsamında işbaşı gözlem için geldik. İzmir'de oyunlar, yemekler, kültürler benim için çok yeni ama minnettarım. Tüm bunları deneyimlemekten ve burada olmaktan çok mutluyum. Okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler bizi çok sıcak karşıladı. Öğretmenlerin derslerini oyunlaştırıp, dijital materyallerle pekiştirmesini gözlemledik. İtalya'ya döndüğümde öğrencilerime buradan götürebileceğim en önemli şey, insanların sıcak karşılamaları ve güler yüzleri olacak" dedi.

'AMACIMIZ KÜLTÜRLERARASI DOSTLUK OLUŞTURMAK'

İngilizce öğretmeni Semiha Ulusoy ise "Misafir öğretmenlerimiz, 1 hafta boyunca farklı branşlardan derslere girip hazırladığımız oyunlaştırılmış ders planlarını gözlemleyecek. Bu süreçte kendilerine Türk misafirperverliğini göstermek istiyoruz. Ramazan ayı olmasıyla çok güzel bir döneme denk geldiler. İftarlara katılacağız ve İzmir'in tarihi yerlerini göstereceğiz. Amacımız kültürlerarası bir dostluk oluşturmak. Onlar da bize çok benziyorlar, sıcakkanlılar. İçlerinden biri az önce 'Ruhum Türk galiba' dedi. Türk geleneklerimizde uygun danslarda oyunlar oynadılar. Burada çok mutlu olduklarını düşünüyorum" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN UFKUNU GENİŞLETMESİNİ İSTİYORUZ'

'Oyunlaştırılmış Okulum'un öğrencilerin öğrenmeyi severek ve isteyerek gerçekleştirebilmeleri için oyunlaştırılmış ders yaklaşımlarının araştırıldığı ve uygulandığı bir proje olduğunu belirten matematik öğretmeni Zarife Alkan da şunları söyledi:

"Avrupalı ortak okulumuzla dijital ortamda çalışmalar ve çevrim içi toplantılar yaptık. Şimdi onları ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İtalyan ortaklarımız da yine kendi projeleri oyunlaştırılmış bir ders planı hazırladılar ve bizim buradaki ders planlarımızı inceleyecekler. Aynı zamanda kültürümüzü de tanımış olacaklar. Dersimizi bir hikaye için de anlatıyoruz. Dersimizi anlattıktan sonra da dijital araçlarla destekliyoruz. Öğretmenlerimiz ilerleyen süreçte Almanya'da işbaşı gözlem faaliyetlerine katılacaklar. Öğrencilerimiz de İtalya'da uluslararası öğrenme deneyimlerini yaşayacaklar. Farklı kültürlerle kurduğumuz bu güzel bağın öğrencilerimize ilham vermeye ve ufuklarını genişletmeye devam etmesini diliyoruz."

Kaynak: DHA

