İzmir'de eşini 17 bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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İzmir'de eşini 17 bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

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İzmir\'de eşini 17 bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
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İzmir Menderes'te eşi Serpil Güral'ı 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü öne sürülen Ahmet Güral'ın tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu. Savcı, sanığın 'eşi canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını istedi; duruşma 18 Ocak 2027'ye ertelendi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde eşi Serpil Güral'ı (45) 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü öne sürülen Ahmet Güral'ın (48) tutuklu yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Güral için 'Eşi canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırırmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, 5 Ekim 2025'te saat 13.30 sıralarında Görece Mahallesi İbn-i Sina Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Ahmet Güral ve eşi Serpil Güral arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Güral, eşini bıçakladı. 2 çocuk annesi Serpil Güral hayatını kaybederken, gözaltına alınan Ahmet Güral ise tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Ahmet Güral hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'KARAR DURUŞMASI OCAK AYINDA'

Ahmet Güral'ın yargılanmasına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Güral'ın yanı sıra Serpil'in ailesi, avukatlar ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın beyanlarının tamamen yalan ve öldüğü için kendisini savunamayacak olan kişiye karşı iftira niteliğinde olduğunu ve Serpil Güral'ı 17 bıçak darbesiyle katlettiğini belirtti. Savcı, sanığın 'Eşi canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırırmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatları esas hakkında mütalaaya karşı süre istedi. Avukatların süre talebini kabul eden heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 18 Ocak 2027'ye erteledi.

Kaynak: DHA
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