İzmir'de Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 15 yaşındaki bir kız çocuğu, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken, kız çocuğunun babası da tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde kızı aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Baba ise kızını kanlar içinde bulduğunu belirtti.

16.06.2024 10:05
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen 15 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanan aynı yaştaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasan Mahallesi'nde 15 yaşındaki H.Ç.Ç, babası İ.U.Ç'nin evinde, eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.E.Y. (15) ile tartıştı.

U.E.Y, yaşıtı olan kızı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Birimi ekipleri, U.E.Y'yi suç aleti bıçakla gözaltına aldı.

Öte yandan savcının talimatıyla hayatını kaybeden kız çocuğunun babası İ.U.Ç. de gözaltına alındı.

U.E.Y'nin ilk ifadesinde, H.Ç.Ç'nin eski sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğünü bu nedenle bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Baba İ.U.Ç'nin ise eşinden ayrılması nedeniyle yalnız yaşadığını, kızının annesi ile yaşadığını, kendisini arkadaşıyla ziyarete gelmek istediğini söylediğini, eve geldiklerinde başbaşa konuşmaları için dışarıya çıktığını, döndüğünde ise kızını kanlar içinde bulduğunu söylediği belirtildi.

Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Baba, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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