İzmir\'de evinde çıkan kavgada tüfekle öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Goncalar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında ikamet eden Osman Şahin'in (45) öldürülmesiyle ilgili çalışmaları kapsamında cinayeti S.D'nin (47) işlediğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi Konak ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

S.D'nin hayatını kaybeden Osman Şahin'in arkadaşı olduğu, ikilinin evde alkol alırken karşılıklı laf atma ve tartışması sonrası cinayetin işlendiği öğrenildi.

Karşıyaka ilçesinde Osman Şahin (45) ile evine gelen kişi arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Şahin, kendisine ait ruhsatlı tüfekle vurularak öldürülmüştü.