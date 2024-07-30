İzmir'in Karabağlar ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ilçede 5 evde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 43 yaşındaki E.A'yı yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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