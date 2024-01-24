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İzmir'de firari hükümlü evinin bodrum katında yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de firari hükümlü evinin bodrum katında yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinin bodrum katındaki kömürlükte yakalandı. Polis ekipleri, evde yapılan aramada uyuşturucu ve silahlar ele geçirdi.

İzmir\'de firari hükümlü evinin bodrum katında yakalandı
24.01.2024 - 15:18,  Güncelleme: 15:19
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinin bodrum katındaki kömürlükte yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 18 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Galip D'nin yaşadığı Cennetoğlu Mahallesi'nde bulunan izbe haldeki müstakil eve baskın düzenledi.

Bahçede bulunan Pitbull cinsi köpeği sakinleştirerek bahçeden çıkaran polis ekibi, evde kömürlüğe geçiş yapılan bir delik bulunduğunu tespit etti. Delikten kömürlüğe inen polis, hükümlüyü burada yakaladı.

Evde yapılan aramada 844 sentetik uyuşturucu hap, 139,89 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan malzemeler, 74 fişek ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 845 liraya el konuldu.

Galip D, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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