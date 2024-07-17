İzmir'de Fırın Dağıtım Elemanı, 81 Yaşındaki Adamı Tokatladı ve Sopayla Darbetti - Son Dakika
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İzmir'de Fırın Dağıtım Elemanı, 81 Yaşındaki Adamı Tokatladı ve Sopayla Darbetti

İzmir\'de Fırın Dağıtım Elemanı, 81 Yaşındaki Adamı Tokatladı ve Sopayla Darbetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan Kemal S., yol kenarındaki bayat ekmekleri topladığı gerekçesiyle 81 yaşındaki Süleyman Sırrı Dindar'a tokat attı ve sopayla darbetti. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, jandarma tarafından gözaltına alınan Kemal S., tutuklandı.

17.07.2024 19:43
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İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan Kemal S., yol kenarındaki bayat ekmekleri topladığı gerekçesiyle 81 yaşındaki Süleyman Sırrı Dindar'a tokat atıp, sopayla darbetti. O anlar bir işyerinin güvenlik kamera tarafından anbean görüntülenirken, jandarma tarafından gözaltına alınan Kemal S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Temmuz günü Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde fırınlardan ve yol kenarına asılan bayat ekmekleri toplayan Süleyman Sırrı Dindar, bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan Kemal S. tarafından darbedildi. Dindar jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Dindar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden, hafif ticari araçta bekleyen Kemal S.'nin, evinin önünde beklediği Süleyman Sırrı Dindar'ı görünce inip, önce tokat attığı daha sonra da defalarca sopayla vurduğu o anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntülerden yola çıkan jandarma, Dindar'ı darbeden Kemal S.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Fırın Dağıtım Elemanı, 81 Yaşındaki Adamı Tokatladı ve Sopayla Darbetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Fırın Dağıtım Elemanı, 81 Yaşındaki Adamı Tokatladı ve Sopayla Darbetti - Son Dakika
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