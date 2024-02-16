İzmir'de gökyüzünde heyecan uyandıran görüntü: Meteor düştü iddiası - Son Dakika
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İzmir'de gökyüzünde heyecan uyandıran görüntü: Meteor düştü iddiası

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir vatandaşın araç kamerasına yansıyan ışık hüzmesi, meteor olduğu iddiasını gündeme getirdi. Ödemiş istikametine seyir halinde olan aracın kamerasında kaydedilen görüntüde, mavi bir ışık saçarak gökyüzünü aydınlatan ve düşerken kaybolan cismin göktaşı olabileceği üzerinde duruluyor.

16.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:31
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İzmir'de gökyüzünde heyecan uyandıran görüntü: Meteor düştü iddiası

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde gökyüzünde görülen ışık hüzmesi bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı. Görülen ışık hüzmesinin meteor olduğu iddia edildi.

İzmir-Ödemiş yolunda seyir halinde olan, Batuhan Baştuğ adlı vatandaşın araç kamerasına heyecan oluşturan bir görüntü yansıdı. Ödemiş istikametine seyir halinde olan aracın kamerasında, meteor olduğu iddia edilen bir cisim gökyüzünde görüldü. Mavi bir ışık saçarak gökyüzünü aydınlatan ve düşerken kaybolan cismin göktaşı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

İzmir\'de gökyüzünde heyecan uyandıran görüntü: Meteor düştü iddiası
Kaynak: İHA

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