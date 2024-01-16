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İzmir'de Güzellik Merkezinde Cinayet: Eşini Başka Erkeklerle Görüştürdüğü İddiasıyla Tartıştığı Adamı Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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İzmir'de Güzellik Merkezinde Cinayet: Eşini Başka Erkeklerle Görüştürdüğü İddiasıyla Tartıştığı Adamı Bıçaklayarak Öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde bir güzellik merkezinde çıkan tartışmada, M.A. isimli kadının eşini başka erkeklerle görüştürdüğü iddiasıyla Sercan Çelik'i bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Olay sonrası şüpheli, suç aletiyle birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Soruşturma devam ediyor.

16.01.2024 - 01:46,  Güncelleme: 01:48
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İZMİR'in Buca ilçesinde, bir güzellik merkezinde M.A. (45) eşini başka erkeklerle görüştürdüğü iddiası ile tartıştığı Sercan Çelik'i (34) boynundan ve kalp bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası polis ekiplerini bekleyen şüpheli, suç aleti ile birlikte teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre M.A., eşinin sahip olduğu güzellik merkezine gelerek, kadın kuaförü olduğu belirtilen Sercan Çelik ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik, kavgaya dönüştü. Bu sırada M.A., bıçakla saldırdığı Çelik'i boyun ve göğüs bölgesinden yaraladı. Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışan Çelik, yardım istemek amacıyla sokağa çıkmaya çalışırken, aldığı yaraların etkisiyle merdivenlerde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerinde bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde bekleyen cinayet zanlısı M.A.'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Güzellik merkezine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, detaylı incelemede bulundu. Şüpheli M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sercan Çelik'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİNİ BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞTÜRDÜĞÜ İDDİASI

Cinayet şüphelisi M.A.'nın ilk ifadesinde, Sercan Çelik'in eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir\'de Güzellik Merkezinde Cinayet: Eşini Başka Erkeklerle Görüştürdüğü İddiasıyla Tartıştığı Adamı Bıçaklayarak Öldürdü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de Güzellik Merkezinde Cinayet: Eşini Başka Erkeklerle Görüştürdüğü İddiasıyla Tartıştığı Adamı Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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