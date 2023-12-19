İzmir\'de hapis cezaları kesinleşen 2 hükümlü yakalandı

İzmir'de, haklarında verilmiş hapis cezaları kesinleşen 2 hükümlü, asayiş uygulamasında yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Konak ilçesindeki uygulamada, 33 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. yakalandı.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca bulunan Ç.G'nin de 30 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
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