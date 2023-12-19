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İzmir'de hapis cezaları kesinleşen 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de hapis cezaları kesinleşen 2 hükümlü yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı. İ.B. isimli hükümlünün cezası 33 yıl 8 ay 3 gün, Ç.G. isimli hükümlünün cezası ise 30 yıl 1 ay 8 gün olarak belirlendi. Hükümlüler, cezaevine gönderildi.

İzmir\'de hapis cezaları kesinleşen 2 hükümlü yakalandı
19.12.2023 - 11:19,
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İzmir'de, haklarında verilmiş hapis cezaları kesinleşen 2 hükümlü, asayiş uygulamasında yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Konak ilçesindeki uygulamada, 33 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. yakalandı.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca bulunan Ç.G'nin de 30 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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