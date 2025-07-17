İzmir'de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

İZMİR'de motosikletli polis 'Yunus' ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y., jandarma tarafından yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından dün gerçekleştirilen denetim sırasında hakkında uyuşturucu satmak ve firar etmek suçlarından 20 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y., yakalandı. Y.Y., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi.
Haber: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,
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