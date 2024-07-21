İzmir\'de Hayvan Hakları Savunucuları Kanun Teklifini Protesto Etti

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(İZMİR) – İzmir Yaşam Hakları Savunucuları, sokak hayvanlarına "ötanazi" öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti. Yapılan açıklamada "Kanun teklifinin bütün maddeleri komisyondan geçip mecliste onaylansa dahi bu yasanın sokaklarda uygulanmasına asla izin vermeyeceğiz" denildi.

Sokak hayvanlarına "ötanazi" öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM komisyonlarında devam ederken kanun teklifine karşı protestolar da devam ediyor. Teklifin ilk 3 maddesi Meclis komisyonu'nda kabul edilirken İzmir Yaşam Hakları Savunucuları, 'yaşam hakkı nöbetinin' 9. gününde sokak hayvanları için seslerini yükseltti.

Hayvan hakları savunucuları Alsancak ÖSYM binası önünde bir araya gelip Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne kadar yürüyerek kanun teklifini protesto etti. Azrail canlandırmasının ve tabutun olduğu eylemde hayvan hakları savunucuları, "Devlet öldürmez, yaşatır", "Kafesler kırılsın, hayvanlara özgürlük" ve "Hayvana şiddete hapis cezası" sloganları atarak kanun teklifinin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

"AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi"

Eylemde basın açıklamasını Yaşam Hakkı Savunucularından Necla Gizem Tarhan Kasapoğlu yaptı. Kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesi durumunda sokakta uygulamaya koyulmasını engelleyeceklerini belirten Kasapoğlu şunları söyledi:

"Ne yazık ki çarşamba günü toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 18 saat süren toplantının ardından tecrit ve katliam kanun teklifinin ilk üç maddesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. TBMM'nin tutanaklarını ve komisyon toplantısının görüntülerini incelediğimizde ise ne yazık ki komisyon başkanı AKP'li Vahit Kirişçi'nin toplantıyı hiç de adil yönetmediğini, usulsüzlük üstüne usulsüzlük yaptığını; kanun teklifine karşı olup soru soran muhalif milletvekillerinin hiçbir sorusuna cevap alınmadığını gördük.

"Sağlanacak bütçe ile Türkiye'deki tüm köpekler kısırlaştırılabilir"

Meclise getirilen kanlı yasa tasarısında bahsedilen, 'barınakların, hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakıldığı ve rehabilite edildiği yerler' olarak değiştirilmesini kabul etmiyoruz! Barınaklar, ihtiyacı olan hayvanların tedavilerinin yapıldığı geçici bakım evleridir. Bu yasa tasarısı ile açıktır ki; AKP iktidarının tek amacı, üzerinden hiçbir çıkar sağlayamayacağı aksine onlar için ekstra bütçe ve sorumluluk olan hayvanlar üzerinden barınak rantı devşirmektir. Yasa tasarısında talimatları verilen barınaklara sağlanacak bütçe ile Türkiye'deki tüm köpekler kısırlaştırılabilir. Bilimsel veriler ortadadır. Her belediye günde 11 köpek kısırlaştırsa Türkiye'de yaşayan tüm köpekler bir yıl içinde kısırlaştırılabilir. İddia edilenin aksine 20 yıldır görevini yapmayan belediyelere ve köpek popülasyonunun artışına rağmen kuduz vakaları artmamıştır.

"Gerekirse canlı kalkan olacağız"

Yıllardır yerel yönetimler ve bakanlıklar üzerinden hayvanlar için ayrılan bütçeyi cebine indiren AKP iktidarı, son yerel seçimlerde kaybettiği belediyelerin başkanlarına 'Yasayı uygulamazsanız size hapis cezası veririm' diyor. Popülasyon artışına çözüm olmayacağı bilimsel verilerle ve neredeyse 100 yıl önce yaşanan hayırsız ada katliamı ile de görülmüş bu katliam teklifine karşı duran; tarihsel sorumluluğunu yerine getiren, bilimsel ve etik tek çözümün kısırlaştırıp, aşılayıp, yerinde yaşatmak olduğunu ve elini kana bulamayacağını söyleyen belediye başkanlarını buradan selamlıyoruz!

Tecrit ve katliama hayır oyu kullanmanızı ve mecliste pazartesi günü tekrar görüşülecek olan toplantı salonunda bizzat bulunarak muhalefet etmenizi bekliyoruz. Biz bu yasa tasarısı geri çekilene kadar sokaklardan, meydanlardan geri çekilmeyeceğiz. Herkesi haklı mücadelemiz olan yaşam nöbetimize katılmaya ve destek olmaya çağırıyoruz. Bedeli ne olursa olsun bu kanun teklifinin bütün maddeleri komisyondan geçip mecliste onaylansa dahi bu yasanın sokaklarda uygulanmasına asla izin vermeyeceğiz! Mahallelerimizde, sokakta yaşayan dostlarımız için gerekirse canlı kalkan olacağız! Yine de sizin o kanlı ellerinize teslim etmeyeceğiz!"