İzmir'de Hayvan Hakları Savunucuları Kanun Teklifini Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Hayvan Hakları Savunucuları Kanun Teklifini Protesto Etti

İzmir\'de Hayvan Hakları Savunucuları Kanun Teklifini Protesto Etti

İzmir Yaşam Hakları Savunucuları, sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.

21.07.2024 22:23  Güncelleme: 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) – İzmir Yaşam Hakları Savunucuları, sokak hayvanlarına "ötanazi" öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti. Yapılan açıklamada "Kanun teklifinin bütün maddeleri komisyondan geçip mecliste onaylansa dahi bu yasanın sokaklarda uygulanmasına asla izin vermeyeceğiz" denildi.

Sokak hayvanlarına "ötanazi" öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM komisyonlarında devam ederken kanun teklifine karşı protestolar da devam ediyor. Teklifin ilk 3 maddesi Meclis komisyonu'nda kabul edilirken İzmir Yaşam Hakları Savunucuları, 'yaşam hakkı nöbetinin' 9. gününde sokak hayvanları için seslerini yükseltti.

Hayvan hakları savunucuları Alsancak ÖSYM binası önünde bir araya gelip Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne kadar yürüyerek kanun teklifini protesto etti. Azrail canlandırmasının ve tabutun olduğu eylemde hayvan hakları savunucuları, "Devlet öldürmez, yaşatır", "Kafesler kırılsın, hayvanlara özgürlük" ve "Hayvana şiddete hapis cezası" sloganları atarak kanun teklifinin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

"AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi"

Eylemde basın açıklamasını Yaşam Hakkı Savunucularından Necla Gizem Tarhan Kasapoğlu yaptı. Kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesi durumunda sokakta uygulamaya koyulmasını engelleyeceklerini belirten Kasapoğlu şunları söyledi:

"Ne yazık ki çarşamba günü toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 18 saat süren toplantının ardından tecrit ve katliam kanun teklifinin ilk üç maddesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. TBMM'nin tutanaklarını ve komisyon toplantısının görüntülerini incelediğimizde ise ne yazık ki komisyon başkanı AKP'li Vahit Kirişçi'nin toplantıyı hiç de adil yönetmediğini, usulsüzlük üstüne usulsüzlük yaptığını; kanun teklifine karşı olup soru soran muhalif milletvekillerinin hiçbir sorusuna cevap alınmadığını gördük.

"Sağlanacak bütçe ile Türkiye'deki tüm köpekler kısırlaştırılabilir"

Meclise getirilen kanlı yasa tasarısında bahsedilen, 'barınakların, hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakıldığı ve rehabilite edildiği yerler' olarak değiştirilmesini kabul etmiyoruz! Barınaklar, ihtiyacı olan hayvanların tedavilerinin yapıldığı geçici bakım evleridir. Bu yasa tasarısı ile açıktır ki; AKP iktidarının tek amacı, üzerinden hiçbir çıkar sağlayamayacağı aksine onlar için ekstra bütçe ve sorumluluk olan hayvanlar üzerinden barınak rantı devşirmektir. Yasa tasarısında talimatları verilen barınaklara sağlanacak bütçe ile Türkiye'deki tüm köpekler kısırlaştırılabilir. Bilimsel veriler ortadadır. Her belediye günde 11 köpek kısırlaştırsa Türkiye'de yaşayan tüm köpekler bir yıl içinde kısırlaştırılabilir. İddia edilenin aksine 20 yıldır görevini yapmayan belediyelere ve köpek popülasyonunun artışına rağmen kuduz vakaları artmamıştır.

"Gerekirse canlı kalkan olacağız"

Yıllardır yerel yönetimler ve bakanlıklar üzerinden hayvanlar için ayrılan bütçeyi cebine indiren AKP iktidarı, son yerel seçimlerde kaybettiği belediyelerin başkanlarına 'Yasayı uygulamazsanız size hapis cezası veririm' diyor. Popülasyon artışına çözüm olmayacağı bilimsel verilerle ve neredeyse 100 yıl önce yaşanan hayırsız ada katliamı ile de görülmüş bu katliam teklifine karşı duran; tarihsel sorumluluğunu yerine getiren, bilimsel ve etik tek çözümün kısırlaştırıp, aşılayıp, yerinde yaşatmak olduğunu ve elini kana bulamayacağını söyleyen belediye başkanlarını buradan selamlıyoruz!

Tecrit ve katliama hayır oyu kullanmanızı ve mecliste pazartesi günü tekrar görüşülecek olan toplantı salonunda bizzat bulunarak muhalefet etmenizi bekliyoruz. Biz bu yasa tasarısı geri çekilene kadar sokaklardan, meydanlardan geri çekilmeyeceğiz. Herkesi haklı mücadelemiz olan yaşam nöbetimize katılmaya ve destek olmaya çağırıyoruz. Bedeli ne olursa olsun bu kanun teklifinin bütün maddeleri komisyondan geçip mecliste onaylansa dahi bu yasanın sokaklarda uygulanmasına asla izin vermeyeceğiz! Mahallelerimizde, sokakta yaşayan dostlarımız için gerekirse canlı kalkan olacağız! Yine de sizin o kanlı ellerinize teslim etmeyeceğiz!"

Kaynak: ANKA

İzmir, Hayvan Hakları, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Hayvan Hakları Savunucuları Kanun Teklifini Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Haremlik selamlık uygulaması Adıyaman Menzil’de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı
21:41 Donald Trump: Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak
21:23 Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris’i destekleyecek Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek
20:51 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
18:52 Özgür Özel’e Feyzioğlu’ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
19:59 Nevşehir Vali Yardımcısı’nın yeğenleri denizde boğuldu Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu
19:18 İsrailli Bakan Katz’ın skandal paylaşımına Türkiye’den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz
18:19 İstanbul’da baba dehşeti Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:56 Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor Üst üste 10. zaferini kazandı Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor! Üst üste 10. zaferini kazandı
16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 23:21:28. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Hayvan Hakları Savunucuları Kanun Teklifini Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement