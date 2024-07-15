İzmir\'de Sağanak Yağış Sonucu Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümüyle İlgili 18 Kişi Gözaltına Alındı

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(İZMİR) - İzmir Emniyet Müdürlüğü, kentte etkili olan sağanak yağış sonucunda iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 18'i gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili bilirkişi ön raporunun ayrıntıları da belli oldu.

İzmir'de şiddetli yağışlar sırasında Konak ilçesi Alsancak Enver Dündar Başar Sokak'ta iki kişinin su birikintisinin içinden karşıya geçmeye çalıştıkları sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi ön raporuna göre, olayda sorumlukları belirlenen 29 kişiden 18'i göz altına alınarak Karabağlar ilçesindeki Bozyaka Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan iki kişinin yaşamını kaybettiği olayla ilgili bilirkişi ön raporunun detayları belli oldu. Söz konusu raporda şu tespitlere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere, 12.07.2024 günü Konak ilçesi Enver Dündar Sokak ile Cumhuriyet Bulvarı kesişiminde meydana gelen elektrik çarpması sonucu ölüm olayı ile ilgili olarak; 13.07.2024 günü saat: 10: 00 itibariyle Gediz A.Ş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde mevcudiyetinde incelemelere başladık. Gediz A.Ş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden sorumluluklarındaki elektrik hatlarının olay yerini kapsayan kablo yerleşim resimleri temin edildi. Olay yerinde Gediz A.Ş e ait üç adet alçak gerilim besleme devresinin bulunduğu görüldü. Söz konusu Gediz A.Ş e ait alçak gerilim devrelerinin beslendiği trafo merkezinde yalıtım direnci ölçümlerinin yapılmasına karar verildi.

A kodlu alçak gerilim devresinin faz arası yalıtım direnci ölçümlerinde: Faz iletkenleri ile toprak arasında en küçük değer 142 kohm olarak ölçüldü. F ve M kodlu alçak gerilim devrelerinin Faz iletkenleri ile toprak arasında her iki devrede birer fazda 0 kOhm olarak ölçüldü. Bu durumda olay yerinden geçen F ve M besleme devrelerinin birer faz kablolarının yaşanılan olayın açık nedeni olabileceği değerlendirildi. Söz konusu devreleri besleyen 1000 KVA trafonun işletme topraklaması direncinin ölçülmesi Gediz A.Ş ekiplerinden talep edildi.

Gediz A.Ş ekipleri trafoya ait işletme topraklaması kablosunu tespit edemediklerini bildirdiler bunun üzerine trafonun nötr buşingine bağlı dört adet 1x150 milimetre kare kablo söküldü ve alçak gerilim ana dağıtım panosu nötr barasına ait toprak geçiş direnci değeri üç uçlu ölçme metodu ile ölçüldü ve 0,75 Ohm olduğu görüldü. Bu ölçümü desteklemek için faz toprak arıza çevrimi ölçümü alındı. 1 Ohm olduğu, buna göre maksimum toprak akımının 250 amperi aşmayacağı değerlendirildi.

Söz konusu kablolar üzerinden gerçekleşebilecek faz toprak arızalarında arızayı temizleyecek aşırı akım koruma devre kesicilerin manyetik(ani) açtırma ünitelerinin M kodlu devre kesici için 800 amper ve F kodlu devre kesici için 4000 amper oldukları bu nedenle arızayı temizleyecek hassasiyete sahip olmadıkları tespit edildi. Gediz A.Ş kablo test ekibinden arızalı besleme devrelerinin arıza noktasını tespit etmeleri istendi.

Test ekibinin arıza noktasını tespit edememesi üzerine olay yerinde kazı çalışmalarına başlandı. M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgalı altında sıkışmış ve yalıtımın zedelenmiş durumda olduğu görüldü. F besleme devresine ait arızalı faz iletkenine olay yerinde rastlanmadı. Bu durumda ölümlere neden olan arızanın M besleme devresindeki faz toprak arızasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Besleme devrelerine ait kablolarının zemin yüzeyine göre gömülme derinlikleri aşağıdaki gibi ölçüldü;

Kablo koruyucu boru altından ölçüldüğünde en derin noktalarda 45 cm, boru üstünden ölçüldüğünde 36 cm olduğu görüldü. Temasın olduğu noktada ise derinliği mazgalın kalınlığı kadar olduğu görüldü. Yapılan ölçümler; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği madde 58-b.11'e göre, kabloların, sokaklarda normalde 80 cm, koruyucu önlemler alındığında, asgari 60 cm, derine gömülmesi gereğine göre değerlendirildiğinde, çok yetersiz olduğu anlaşılmıştır.

Diğer yandan, gözden ırak tutulmaması gereken bir husus da yukarıda zikrettiğimiz asgari kablo derinliğinin 15 cm'e düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken; Rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları, kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 cm ve 45 cm aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak Gediz A.Ş'nin uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır."