İzmir'de İklim Krizine Karşı 110 Milyon Euroyla Yeni Altyapı Projesi - Son Dakika
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İzmir'de İklim Krizine Karşı 110 Milyon Euroyla Yeni Altyapı Projesi

İZSU Genel Müdürlüğü, 110 milyon euroluk Dünya Bankası finansmanı ile Konak ve Karabağlar'da atık su ve yağmur suyu ayrıştırma projesini hayata geçiriyor. Proje 14 Nisan'da tanıtılacak.

05.04.2025 10:10  Güncelleme: 11:38
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(İZMİR)- İZSU Genel Müdürlüğü, 110 milyon euroluk Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilecek Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamındaki üçüncü altyapı projesinin de startını veriyor. Konak ve Karabağlar'da 29 kilometre uzunluğunda atık su ve 29 kilometre yağmur suyu ayrıştırma çalışmasını içeren proje 14 Nisan Pazartesi günü Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademisi'nde saat 14.00'te yurttaşlara tanıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin yoğun yapılaşma alanlarından Konak ve Karabağlar'ın altyapısını güçlendirmek ve iklim krizinin yaratacağı su taşkınlarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Bankası'ndan gelecek 110 milyon euroluk finansman ile hayata geçirilecek yatırımlardan üçüncüsü olan Konak ve Karabağlar ilçeleri ayrıştırma projesi 14 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te yurttaşlara tanıtılacak. Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademisi'nde düzenlenecek toplantıda projenin detayları, inşaat aşamasının çevresel ve sosyal etkileri anlatılacak.

Neler yapılacak?

Proje kapsamında Konak Bahçelievler ve Bahar mahalleleri ile Karabağlar Akın Simavi, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahallelerinde toplam 29 kilometre atıksu ve 29 kilometre yağmur suyu ayrıştırma çalışması yapacak.

110 milyon euroluk 3 dev yatırım

Finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanan ve yürütücülüğü İlbank AŞ. tarafından sürdürülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları İmar Projesi kapsamındaki ilk proje olan Konak Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı mahallelerinde 2,5 kilometre yağmur suyu ve 6,7 kilometre kanalizasyon inşaatının yapım ihalesi süreci devam ediyor. Konak Ege Mahallesi Alsancak Liman bölgesinde 8,5 kilometre yağmur suyu şebekesi ve 8 kilometre kanalizasyon inşaatını kapsayan ikinci proje için de 16 Nisan 2025 tarihinde yapım ihalesine çıkılacak. 3 dev yatırımla iklim değişikliği ve taşkınlara dirençli kentsel altyapının oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İklim Krizine Karşı 110 Milyon Euroyla Yeni Altyapı Projesi - Son Dakika

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