İzmir\'de İşçi Eylemi 6. Günde

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında önceki dönem imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında yaşanan anlaşmazlık sürerken, belediyenin işten çıkardığı işçilerin eylemi 6'ncı gününde de devam ediyor. Sendika üyesi işçiler, bugün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısının yapılacağı salona yürüdü. Meclis salonuna girmek isteyen işçiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçime kısa süre kala Belediye-İş Sendikası ile imzaladığı toplu iş sözleşmesi sonrası göreve gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, söz konusu zammın sürdürülebilir olmadığını belirterek, sözleşme maddesinde yer alan eylül ayındaki enflasyon farkı zammının geri alınmasını talep etti. Ancak sendika bu talebe olumlu yanıt vermedi. Sendikanın geri adım atmaması üzerine belediye, toplam bin 30 kişiyi kapsayan işten çıkarma sürecini başlattı. Başkan Tugay ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan görüşmelerin de sonuçsuz kalmasının ardından işten çıkarılanlar oldu.

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 360 işçinin çıkarıldığını açıkladı. 8 Temmuz'da toplanıp, Başkan Cemil Tugay'ın ofisinin de yer aldığı Egemenlik Binası'na yürüyen işçiler, eylemlerini Egemenlik binası önünde sürdürdü. Bugün de bir araya gelen işçiler, Egemenlik Binası'ndan Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinin temmuz ayı olağan birleşiminin yapılacağı salona yürüdü. Belediye-İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay, meclise katılmak istediklerini söyledi.

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Burada açıklamalarda bulunan Atalay, "Direnişimizin 6'ncı günündeyiz. İşçi arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz yere, adaletsiz bir şekilde işten atıldı. Sebebini de soruyoruz, sebebi yok. 'Ya toplu sözleşmeden geri adım atacaksınız ya da ben işçi kıyımını yapacağım' diyor. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımızın yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Genel Başkanı'na sesleniyorum. Burada haksızlık var. 6 gündür direnişteyiz. Sesleniyoruz, çıksın, gelsin buradaki haksızlığa müdahale etsin" diye konuştu.

Öte yandan meclis salonuna girmek isteyen işçiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.