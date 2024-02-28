İzmir'de Kafes 49 Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Kafes 49 Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir\'de Kafes 49 Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, Kafes 49 operasyonu kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, tefecilik, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçlarından aranan şüpheliler yakalandı. İşlemler devam ediyor.

28.02.2024 17:31  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Kafes 49" operasyonu kapsamında İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün ülke genelinde gerçekleştirilen "mali suç" konularına yönelik İzmir merkezli Manisa ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda, tefecilik suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 kişi, naylon fatura düzenleyerek vergi kaçıran ve bu şekilde devleti zarara uğrattığı tespit edilen 10 kişi ile sigorta tazminatı almak maksadıyla dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

İzmir, Dolandırıcılık, İzmir, Gözaltı, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kafes 49 Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 18:58:02. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Kafes 49 Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement