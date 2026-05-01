İzmir'de Kamu Emekçileri, 1 Mayıs Alanından Çağrı Yaptı: "Vergide Adalet İstiyoruz"

(İZMİR) – İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılan kamu emekçileri, ücret eşitsizliği, vergi kesintileri, özlük hakları ve KHK uygulamalarına dikkat çekerek, "vergide adalet", "eşit işe eşit ücret" ve "özlük haklarında iyileştirme" taleplerinde bulundu.

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin üyeleri Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Mitinge katılan kamu emekçileri, yaşadıkları ekonomik sorunları ve taleplerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Miting alanına, üzerine kamu emekçilerinin sorunlarının yazıldığı füze maketiyle gelen bir kamu emekçisi, üniversite çalışanlarının diğer kamu kurumlarında görev yapan memurlarla aynı haklara sahip olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Üniversite personelleri, birçok diğer kurumlarda çalışan devlet memurlarının aldığı hakları alamıyorlar. Denge tazminatları yok. Mesela bir belediyede çalışan devlet memuru bizden 30 bin lira daha fazla alıyor. Bizim de çocuklarımız var. Biz de KPSS'yle geldik. Biz niye alamıyoruz bunu? Aynı devletin içerisinde aynı vergiyle maaş alıyoruz ama biz bunu alamıyoruz. Biz de aynı şekilde sabah sekiz, akşam beş onlar gibi çalışıyoruz. Fazla mesai falan onlar yapmıyorlar, aynı bizim gibi. Ama bizden en az 30 bin lira fazla alıyorlar. Bununla alakalı eşit işe eşit ücret istiyoruz. İşçinin, emekçinin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Bunların haklarının sadece bir gün değil, tüm sene boyunca verilmesi gerekiyor. Sadece bir günle bu iş kapatılamaz. Çok haksızlıklara uğruyor emekçilerimiz. Bir an önce medeni toplumların olduğu seviyelere getirilmesi lazım."

"Vergide adalet istiyoruz"

Coşkun İz, 1 Mayıs'ın emekçiler açısından önemine dikkat çekerek, "Bugün emeğin bayramı. 1 Mayıs işçi ve emekçinin bayramı. 1 Mayıs'la her zaman gurur duyuyoruz. Tüm çalışan işçi arkadaşlar adına emeğimizi temsil ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adaletle ilgili yukarıdakilere sesleniyoruz. Vergi bizim için çok önemli. İşçilerin almış olduğu maaşlar vergi dilimleriyle ilgili. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçinin, emekçinin bayramı" dedi.

Hakan Akkuş ise ücretlerden yapılan vergi kesintilerine tepki göstererek, "Kamu emekçisi bütün işçi emekçi arkadaşlarımız; 12 ayın iki ayını vergiye veriyor. Daha elimize geçmeden ücretlerimizden vergi kesiliyor. Bu düzen böyle gitmez. Bunun için mutlaka yeni bir düzenleme istiyoruz" diye konuştu.

Bir başka kamu emekçisi de kanun hükmünde kararname (KHK) uygulamalarına ilişkin sorunları dile getirerek şunları kaydetti:

"Kanun hükmünde kararname artık kalksın. Kanun hükmünde kararname hepimizin belini büküyor. Bizim tayin haklarımız yok. Bir iş yerinden başka bir iş yerine gideceğiz, yine tayinimiz yok. Hükümet kamu emekçisinin sesini duymuyor. Hükümet hiç kimsenin sesini duymuyor ki. Sadece bizim değil ki. Vergide adalet var mı? Ben hiç görmedim."

"Herkes kredi kartıyla geçiniyor"

Özcan Kulaksız da kamu çalışanlarının ekonomik koşullarına dikkat çekerek, "En büyük talebimiz vergide adalet istiyoruz. Vergi dilimlerinin sabitlenmesini istiyoruz. İşçi statüsünde olan arkadaşlarımızın da sabit yüzde 15 vergi diliminde olmasını istiyoruz. Bir de özellikle söylüyorum; sivil araç şoförü arkadaşlarımız var. Onlar şu anda ne içeride ne dışarıda kaldılar. Adamların kadroya girmesini istiyoruz ama statüleri yok. Sadece şoför alımı olarak gözüküyorlar. Onlar için de inşallah kadro mücadelesini vereceğiz" dedi.

Ekonomik şartların çalışanları zorladığını belirten Kulaksız, "Şu anda herkes kredi kartıyla geçiniyor. Hiç kimsenin cebindeki para kendisine yetmiyor. Bunun herkes farkında. İnşallah ekonomik verileri normal ekonomiyi yansıtacak şekilde açıklarlar da insanların cebine giren para artar ve herkes rahatlar. Yoksa görünen enflasyonla yaşanan enflasyon arasındaki farkı kapatmadıkları sürece çıta daha da artacak; zengin çok zengin, fakir çok fakir olarak kalacak. O yüzden eskiden kamu çalışanları orta sınıf çalışanlarıydı, şimdi fakir statüsünde ya da çok zengin statüsünde insanlar var. Dengelemek için de yaşanan enflasyonla görünen enflasyonun farklı olmaması lazım. Onun düzenlenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Nuri Yüksel ise kamu çalışanlarının vergi yüküne dikkat çekerek, "Taleplerimiz; vergide adalet ve adaletsiz vergi kesintilerine karşı yürüttüğümüz mücadelemiz devam etmekte. İnsanca yaşamak istiyoruz. Maaşlardan normal kesintiler dışında kesilen, ek vergi olarak kesilen verginin yüzde 25, yüzde 27'lerin diğer kurumlardaki gibi sabitlenmesini istiyoruz. Yüzde 10 vergi dilimine sabitlenmesi hususunda bizim taleplerimiz var. Onun dışında da diğer kamu kurumlarıyla aynı statülerde özlük haklar istiyoruz" diye konuştu.