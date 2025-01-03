KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde cesedi deniz kenarında bulunan Goncagül Duman'ın kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Bipolar bozukluğu bulunan ve daha önce 3 kez intihara teşebbüs ettiği belirtilen Duman için bir süre önce Menemen Asarlık Polis Merkezi'ne kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. Bu arada cesedin üzerinde herhangi bir darp, kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı belirtildi.
Tekin GÜRBULAK/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Kayıp Goncagül Duman'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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