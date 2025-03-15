İzmir'de Koleksiyoncular Anlatıyor: Jeff Hakko ile Söyleşi

(İZMİR)- İzmir'de "Koleksiyoncular Anlatıyor" söyleşilerinin bu ayki konuğu iş insanı Jeff Hakko olacak. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM), 19 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de düzenlenecek söyleşide Hakko, "Tarihi Dalgıç Malzemeleri" koleksiyonunu anlatarak 35 yıllık koleksiyonculuk hikayesini ve perspektiflerini paylaşacak.

APİKAM'da Nejat Yentürk moderatörlüğünde düzenlenen "Koleksiyoncular Anlatıyor: Hikayelerim ve Perspektiflerim" söyleşi dizisi, Jeff Hakko ile devam ediyor. 19 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de düzenlenecek söyleşide, koleksiyonculuk alanında kendisini geliştirmek isteyen ve dalgıçlık tarihine ilgi duyan araştırmacı ve okurlar, Jeff Hakko ile bir araya gelme imkanı bulacak. 35 yıllık koleksiyonculuk deneyimini paylaşacak olan Hakko, "Tarihi Dalgıç Malzemeleri" adıyla bir sunum da gerçekleştirecek. Sunumda, Hakko'nun koleksiyonu hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılırken, koleksiyonculuk serüveni boyunca yaşadığı ilginç olaylara ve anılara yer verilecek. Hakko, söyleşi sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayacak.

Koleksiyonun büyük bölümü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağışlandı

Jeff Hakko'nun 2016 yılında büyük bölümünü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağışladığı koleksiyonu, İstanbul Deniz Müzesi'nde bulunuyor. Bu değerli koleksiyonun küçük bir bölümü olan yaklaşık 10 obje de Bodrum Deniz Müzesi'nde sergileniyor. Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Jeff Hakko, uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalarını 2012 yılında, İstanbul Deniz Müzesi tarafından yayımlanan "Tarihi Dalgıç Malzemeleri - Jeff Hakko Koleksiyonu" adlı kitabıyla bilim dünyasıyla paylaşmıştı. 1990 yılından beri oluşturduğu koleksiyonun parçalarını kitaba aktaran Hakko, dalış başlıklarından hava tulumbalarına; dalgıç ayakkabılarından bıçaklara; ağırlıklardan muhabere cihazlarına kadar çok sayıda eser hakkında detaylı bilgi sunuyor.

Koleksiyoncular Anlatıyor: Hikayelerim ve Perspektiflerim

"Koleksiyoncular Anlatıyor: Hikayelerim ve Perspektiflerim" söyleşi dizisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Söyleşi dizisi kapsamında ülkemizin önde gelen koleksiyoncuları İzmirlilerle bir araya gelerek kendi koleksiyonculuk yaklaşımlarını paylaşıyor; dinleyiciler, koleksiyonculuğun bir yaşam tarzı ve bilimsel bir faaliyet olduğuna tanıklık ediyor.