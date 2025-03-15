İzmir'de Koleksiyoncular Anlatıyor: Jeff Hakko ile Söyleşi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Koleksiyoncular Anlatıyor: Jeff Hakko ile Söyleşi

İzmir'de düzenlenecek 'Koleksiyoncular Anlatıyor' söyleşisinin bu ayki konuğu iş insanı Jeff Hakko, 'Tarihi Dalgıç Malzemeleri' koleksiyonunu ve 35 yıllık koleksiyonculuk faaliyetlerini paylaşacak. Söyleşi, 19 Mart'ta Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleşecek.

15.03.2025 10:24  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir'de "Koleksiyoncular Anlatıyor" söyleşilerinin bu ayki konuğu iş insanı Jeff Hakko olacak. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM), 19 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de düzenlenecek söyleşide Hakko, "Tarihi Dalgıç Malzemeleri" koleksiyonunu anlatarak 35 yıllık koleksiyonculuk hikayesini ve perspektiflerini paylaşacak.

APİKAM'da Nejat Yentürk moderatörlüğünde düzenlenen "Koleksiyoncular Anlatıyor: Hikayelerim ve Perspektiflerim" söyleşi dizisi, Jeff Hakko ile devam ediyor. 19 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de düzenlenecek söyleşide, koleksiyonculuk alanında kendisini geliştirmek isteyen ve dalgıçlık tarihine ilgi duyan araştırmacı ve okurlar, Jeff Hakko ile bir araya gelme imkanı bulacak. 35 yıllık koleksiyonculuk deneyimini paylaşacak olan Hakko, "Tarihi Dalgıç Malzemeleri" adıyla bir sunum da gerçekleştirecek. Sunumda, Hakko'nun koleksiyonu hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılırken, koleksiyonculuk serüveni boyunca yaşadığı ilginç olaylara ve anılara yer verilecek. Hakko, söyleşi sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayacak.

Koleksiyonun büyük bölümü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağışlandı

Jeff Hakko'nun 2016 yılında büyük bölümünü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağışladığı koleksiyonu, İstanbul Deniz Müzesi'nde bulunuyor. Bu değerli koleksiyonun küçük bir bölümü olan yaklaşık 10 obje de Bodrum Deniz Müzesi'nde sergileniyor. Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Jeff Hakko, uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalarını 2012 yılında, İstanbul Deniz Müzesi tarafından yayımlanan "Tarihi Dalgıç Malzemeleri - Jeff Hakko Koleksiyonu" adlı kitabıyla bilim dünyasıyla paylaşmıştı. 1990 yılından beri oluşturduğu koleksiyonun parçalarını kitaba aktaran Hakko, dalış başlıklarından hava tulumbalarına; dalgıç ayakkabılarından bıçaklara; ağırlıklardan muhabere cihazlarına kadar çok sayıda eser hakkında detaylı bilgi sunuyor.

Koleksiyoncular Anlatıyor: Hikayelerim ve Perspektiflerim

"Koleksiyoncular Anlatıyor: Hikayelerim ve Perspektiflerim" söyleşi dizisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Söyleşi dizisi kapsamında ülkemizin önde gelen koleksiyoncuları İzmirlilerle bir araya gelerek kendi koleksiyonculuk yaklaşımlarını paylaşıyor; dinleyiciler, koleksiyonculuğun bir yaşam tarzı ve bilimsel bir faaliyet olduğuna tanıklık ediyor.

Kaynak: ANKA

Ahmet Piriştina, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Koleksiyoncular Anlatıyor: Jeff Hakko ile Söyleşi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olağanüstü deneme Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti Olağanüstü deneme! Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti
Türkiye genelinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Türkiye genelinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Savaş hazırlığı gibi Otomotiv devi Almanya için silah üretecek Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek
Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek Önce 37 sonra 3 derece Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek! Önce 37 sonra 3 derece
Galatasaray’ın kazandığı penaltıda karar doğru mu Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmedi Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu? Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni atamalar Bakan Fidan’ın ekibine yeni isimler katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
Galatasaray’a 4-0 yenilen Emre Belözoğlu: Takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı Galatasaray'a 4-0 yenilen Emre Belözoğlu: Takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı
Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD’ye katılması daha iyi olacak Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak
Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmaları yasaklandı Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmaları yasaklandı
Aksaray’da tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu Aksaray'da tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu
Marka ücret tarifesinde değişikliğe gidildi Marka ücret tarifesinde değişikliğe gidildi
Erdoğan’ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı Erdoğan'ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı
15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar Sırbistan’da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda

09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
08:32 Savaş hazırlığı gibi Otomotiv devi Almanya için silah üretecek Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni atamalar Bakan Fidan’ın ekibine yeni isimler katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
02:54 Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD’ye katılması daha iyi olacak Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak
02:17 Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
13:29 Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
13:10 Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
13:01 Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
12:57 Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı
12:52 4 senatörden Trump ve Musk’a soruşturma talebi 4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi
12:52 Bankamatik değil dilenci Üzerinden 1 aylık maaş çıktı Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı
12:45 Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 10:31:59. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Koleksiyoncular Anlatıyor: Jeff Hakko ile Söyleşi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.