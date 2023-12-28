İzmir\'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi

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İzmir'de 17 yaşındaki lise öğrencisi, okul arkadaşları tarafından darbedildi; o anlar kameraya yansıdı.

5 ÖĞRENCİ 1 ÖĞRENCİYİ DÖVDÜ

Dün öğle saatlerinde Konak ilçesindeki bir lisede meydana gelen olayda iddiaya göre; 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darbedildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp raporu alan öğrenci, ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.