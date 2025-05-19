İzmir'de Millet İradesine Sahip Çıkılıyor

(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar İlçesi Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP'nin Gündoğdu Meydanı'ndaki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin, "Burada halkın sesi çıkacak, halkın sözü çıkacak, bizi duymayanlara, saraylara ve saltanatlara karşı. Halk, gerçek gücün kim olduğunu gösterecek. Hak, hukuk, adalet, diyeceğiz ve aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde halkın gücünü ve sözünü buradan bir kez daha meydanlardan duyuracağız" dedi.

CHP, farklı illerde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini, bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda saat 19.19'da gerçekleştiriyor.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, şu ifadeleri kullandı:

"Burada müthiş bir kalabalık ve coşku var ve artarak devam ediyor. Herkes, akın akın meydana geliyor. Bugün 19 Mayıs. Biz 19 Mayıs'ı çok daha farklı kutlamak isterdik. Ama gençlerimiz tutuklu. Ekrem Başkanımız, belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, gazeteciler, haksız ve hukuksuz yere zindanlardalar ve bugün burada bu haksızlığa, hukuksuzluğa karşı herkes sesini yükseltiyor. Her türlü baskıya rağmen biz, her gün sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz.

Genel Başkanımızla beraber İzmir'den bir rekor kıracağız ve tüm Türkiye'ye sesimizi duymak istemeyenlere, biz çok daha büyük bir sesle hak, hukuk, adalet diyeceğiz. Bu ülkede halkın sesini, halkın gücünü buradan beraber göstereceğiz. Bizim konuşmamıza gerek yok. Burada Kırmızı Meydan bayraklarıyla İzmirliler, Ege Bölgesi'nden akın akın gelen herkes zaten halkın sözünü söylüyor.

"Bugün burada 2 milyonu aşacağız ve Türkiye'nin rekorunu kıracağız"

Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge katılımın ne kadar olacağına ilişkin soruya Kınay, "Biz, bugün burada bir rekor kıracağız. Sizler de görüyorsunuz. Denizden gelenler, meydanı dolduranlar, akın akın gelenlerle biz bugün burada 2 milyonu aşacağız ve Türkiye'nin rekorunu kıracağız. ve söylediğimiz gibi her türlü baskıya rağmen bu sesi her gün yükseltmeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Kınay, meydandan iktidara gönderilecek mesaja ilişkin, "Burada halkın sesi çıkacak, halkın sözü çıkacak, bizi duymayanlara, saraylara ve saltanatlara karşı. Halk, gerçek gücün kim olduğunu gösterecek. Hak, hukuk, adalet, diyeceğiz ve aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde halkın gücünü ve sözünü buradan bir kez daha meydanlardan duyuracağız" diye konuştu.