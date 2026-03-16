İzmir'de Modern Camii ve Külliye Açılmaya Hazır

16.03.2026 10:10
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş yeni bir cami ve külliye inşa edildi.

İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yaptırılan Hacı Mustafa Tekinalp Camisi ve Külliyesi, ibadet alanlarının yanı sıra sosyal donatılarıyla 24 saat yaşayan bir merkez olarak hizmet verecek.

Selçuklu mimarisinden esinlenerek külliye şeklinde inşa edilen cami, 17 dönüm arazi üzerine kuruldu. 47 metre yüksekliğinde 4 minareli camide aynı anda 5 bin kişi ibadet edebilecek.

Külliye bünyesinde 500 kişilik konferans salonu, kadın sığınmaevi, aşevi, taziyeevi, nikah salonu, kütüphane ve namazgah yer alacak. Ayrıca 5 dönümlük peyzaj alanında çocuk oyun parkları bulunacak.

Caminin önümüzdeki günlerde ibadete açılması bekleniyor.

Hayırsever iş insanı Mehmet Tekinalp, AA muhabirine, 2023 yılında dönemin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in önerisiyle cami ve külliye inşaatına başladıklarını söyledi.

Projeyi, rahmetli babası Mustafa Tekinalp'in cami sevgisinden ilham alarak hayata geçirdiğini anlatan Tekinalp, "Beni motive eden, heyecanlandıran, rahmetli babam ve annemin öğretileriyle böyle bir eseri yapmak bize nasip oldu. Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır. En büyük hayalimiz ve isteğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin katılımıyla burayı hizmete açmak." dedi.

Tekinalp, külliyenin yapımını üstlenmenin yanı sıra sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi için İzmir Müftülüğü ile vakıf modeli üzerinde çalıştıklarını, merkezin sadece ibadet edilen bir alan değil, eğitim ve sosyal dayanışmanın da merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi.

Külliyede kadınlar için sığınmaevinin de bulunduğunu hatırlatan Tekinalp, şunları kaydetti:

"Kadınlara zor süreçlerinde güvenle sığınabileceği alan oluşturmak istedik. Zor süreçlerde bir yere sığınması gerekiyorsa Yaradan'ın evine sığınması lazım. Müftülüğümüzün yönetiminde olduğu, Allah'ın evine sığınması hayırlı olanıdır. Onun için biraz pozitif ayrımcılık yaparak burada kadınların çok rahat gelip, rahat rahat kalabileceği, aşevinden, kütüphanesinden faydalanabileceği, çayını içebileceği bir yer olsun istedik. Ayrıca üniversite için Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve geçici barınma ihtiyacı yaşayan kız öğrenciler de burada kalabilecek."

Külliyede yer alan taziyeevinin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini kaydeden Tekinalp, vatandaşların çadır kurmadan taziyelerini burada gerçekleştirebileceğini, aşevinden faydalanabileceğini söyledi.

Tekinalp, bahçede yapılacak oyun park alanının ailelerin vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı Süleymaniye'de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
Helal olsun sana Arda Herkes onu konuşuyor Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu

10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
09:55
Ayşegül’ün evinde ne işi vardı Yeraltı’nın Adnan’ından açıklama var
Ayşegül'ün evinde ne işi vardı? Yeraltı'nın Adnan'ından açıklama var
09:37
Trump’ı kızdıran “savaş“ sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
Trump'ı kızdıran "savaş" sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
08:56
Dünya devinde kaos Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
