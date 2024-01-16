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İzmir'de motosiklet kuryesi yolcu minibüsüne çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet kuryesi yolcu minibüsüne çarptı, hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletiyle yolcu minibüsüne çarptığı öne sürülen kurye Ercüment İslamoğlu (26), son yolculuğuna uğurlandı. İslamoğlu'nun ağabeyi Mücahid İslamoğlu (35), kardeşinin 7 ay önce işe başladığını belirtip motokurye ölümlerine dikkat çekerek, 'Bunun arkası kesilir mi bilmiyorum ama artık bir çözüm bulunması lazım' dedi.

16.01.2024 - 08:23,
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde motosikletiyle yolcu minibüsüne çarptığı öne sürülen kurye Ercüment İslamoğlu (26), son yolculuğuna uğurlandı. İslamoğlu'nun ağabeyi Mücahid İslamoğlu (35), kardeşinin 7 ay önce işe başladığını belirtip motokurye ölümlerine dikkat çekerek, "Bunun arkası kesilir mi bilmiyorum ama artık bir çözüm bulunması lazım" dedi.

Olay, 13 Ocak saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi 5714/2 Sokak'ta meydana geldi. Bir büfede çalışan kurye Ercüment İslamoğlu, yemek siparişi götürürken iddiaya göre kullandığı motosiklet kayıp, yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan İslamoğlu, yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İslamoğlu, kurtarılamadı. Kazanın ardından ifadesi alınan minibüs sürücüsü, serbest bırakıldı.Ercüment İslamoğlu için Murat Reis Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Ercüment'in ağabeyi Mücahid İslamoğlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladığı kardeşinin kurye olarak 7 ay önce işe başladığını belirterek, "Ercüment büfede kurye olarak çalışıyordu. Olay günü saat 23.00 civarında motor kaymış. Minibüse çarpmış. Vefat etti. Her motorlu kurye gibi onun da sonu ölüm oldu. Bunun arkası kesilir mi bilmiyorum ama artık bir çözüm bulunması lazım. Bizim canımız yandı. Diğer motorcuların canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

'GÖREN VARSA BİZE ULAŞSIN'

Kazayı gören kişilerin kendilerine ulaşmasını isteyen İslamoğlu, "Bugün annemin ve kız kardeşimin feryadıyla gencecik bir çocuk toprak oldu. Ercüment askerden gelmişti. Kurye olmak istedi ve işe yeni başlamıştı. Polis raporunda aslı astarı olmayan şeyler yazılmış. Olayı bilen duyan varsa bize ulaşsın. Kardeşimi yüzde 100 suçlu göstermişler. Polis raporuyla örtüşmeyen şeyler var. Bu olayı gören varsa Allah rızası için bize ulaşsın. Bize tanık olarak yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.Ercüment İslamoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Kırıklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

İzmir\'de motosiklet kuryesi yolcu minibüsüne çarptı, hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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