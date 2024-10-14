İzmir\'de Okulda Cinsel Taciz İddiası

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İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir ilkokulda E.Ş. (8) adlı kız çocuğuna 1 hafta önce kurumda işe başlayan temizlik görevlisi D.T.'nin (18) cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Veliler, şikayet üzerine gözaltına alınan D.T.'nin, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, okul önünde toplanıp tepki gösterdi.

Olay, 10 Ekim'de, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu. D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü. Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi önceki gün gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli D.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı öğrenip okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. E.Ş.'nin yakını Yasemin Çetin, "Yaklaşık 1 hafta önce okula bir temizlik işçisi alınıyor. Kızımızın yanına gidip iletişim kurmuş. Kendisi ile arkadaş olmak istediğini söylemiş. 8 yaşındaki kız çocuğuyla arkadaş olmak istemiş. Böyle bir şey istemediğini söylüyor. Derse geçiyor. Ertesi gün sınıfı boşaltıyor kızımız tek kalıyor. Bu görevli tekrar yanına gelip kızımıza 'Seninle sevgili olacağım' diyor. Fiziksel temas içeren bazı hareketlerde bulunuyor. Kızımız öğretmenine durumu anlatınca okul yönetimi ve polis harekete geçiyor. Bu kişi gözaltına alındı. Sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onun yanında çocuğumuzun ailesi yokken ifadesi alınmış. Baskı altında yapılmış. Bunu duyan veliler de okul önünde toplandı. Bu kişinin tutuklanmasını ve yargı sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz" dedi.