İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ
İzmir'in Bornova ilçesinde, 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ertan Mavibaş'ın olaydan kısa süre önce ailesini cep telefonuyla arayıp görüntülü görüşme yaparak intihar edeceğini söylediği ortaya çıktı.
Öte yandan, olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mavibaş'ın doğal gaz hattıyla ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlediği belirtilmişti.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Patlama ve İntihar İddiası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?