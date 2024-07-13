İzmir'de Sağanak Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin İşlemleri Sürüyor

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İzmir'de dün meydana gelen sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybedenlerden tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ile antika eşya dükkanı sahibi İnanç Öktemay'ın adli tıp kurumundaki işlemleri sürüyor.

Kentte dün meydana gelen sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) yakınları adli tıp önünde bekliyor.

Özge Ceren Deniz'in, İzmir Demokrasi Üniversitesinde 5. sınıf tıp fakültesi öğrencisi olduğu ve ailesinin Osmaniye'de yaşadığı, cenazesinin de yarın memleketinde defnedileceği öğrenildi.

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'un yeğeni İnanç Öktemay'ın da antika eşya dükkanı bulunduğu, cenazenin işlemlerinin ardından İzmir'de bugün toprağa verileceği belirtildi.

"İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı"

Öktemay'ın dayısı Ertemur, adli tıp önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Olayı tam ve net olarak bilmediğini söyleyen Ertemur, "Öğrendiğimiz birkaç defa daha yağmurlu günlerde orada akıma kapılan hayvanlar telef olmuş. Etraftaki işletmeci arkadaşlar şikayet etmelerine rağmen buranın düzelmesini söylemelerine rağmen hiç kimse, yetkili kurum ve kuruluşlar dikkate almamış ve bugün de 2 cana mal oldu." dedi.

Ertemur, olayın çok acı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birisi 23 yaşında kardeşimiz, biri 44 yaşında evladımızı kaybettik. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bu kadar basit bir olayda 2 yavrumuzu kaybetmememiz gerekirdi. Bu suç o kurumların yöneticilerine aittir. Bu utançtır. Oradaki işletmecilerin de birkaç kez uyarısına rağmen önlem almamışlar, dikkat etmemişler ve bugün 2 yavruyu kaybettik. Acımız büyük. Türkiye'de bu tür olaylarla zaman zaman karşılaşıyoruz ama son bulmalı."

Ali Rıza Ertemur, seçim sürecinde yeğeniyle çok fazla görüşemediğini, öncesinde ise her hafta görüştüklerini kaydetti.

Olay

Konak ilçesinde dün sağanak sırasında İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılarak yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de yardım etmeye çalışırken akıma kapılarak arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.