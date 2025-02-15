İzmir'de Sevgililer Günü'nde Sevgi Festivali Coşkusu - Son Dakika
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İzmir'de Sevgililer Günü'nde Sevgi Festivali Coşkusu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta düzenlenen Sevgi Festivali, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinliklerle ziyaretçileri ağırlıyor. Konserler, fotoğraf köşeleri ve hediyelik eşya stantlarıyla festival, çiftlere romantik anlar yaşatıyor.

15.02.2025 09:39  Güncelleme: 10:00
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta düzenlenen Sevgi Festivali, birbirinden renkli etkinliklere sahne oluyor. Festival alanına kurulan fotoğraf çekim köşesi, hediyelik eşya ve yeme içme stantları büyük ilgi görürken, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konserler de çiftlere romantik anlar yaşattı.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Sevgi Festivali, Kültürpark'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 12 Şubat akşamı açılan ve 16 Şubat'a kadar sürecek festival kapsamında aşk temalı fotoğraf çekim alanları hazırlandı. Festival alanına hediyelik eşya ve yeme içme stantları da kuruldu.

Kültürpark Kaskatlı Havuz bölgesinde düzenlenen ilk konserde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sahne aldı. İzmirliler sevginin en yoğun hissedildiği bu özel günde konser coşkusu da yaşadı, çiftler dans ederek birbirlerine sevgilerini gösterdi.

"Sevmeyi bilene her gün 14 Şubat"

Konser alanındaki çiftlerden Göksu Mumcu ve Göksel Çağmar, "Sevmeyi bilenler için her gün 14 Şubat olmalı. Festival alanı çok güzel, orkestra harika. Festivaller hep olmalı ki insan sevgilisini yanına alıp gezebilsin, eğlenebilsin" dedi.

Festivale katılan Emircan Taşer ise sevgilisi ile dolu dolu bir 14 Şubat programı hazırladıklarını belirtti. Taşer, "Festival gayet güzel. Bugün sevgilimle kahvaltı yaptık, sahilde gezip kahve içtik. Ardından festivale geldik. Festival için teşekkür ederiz. Herkes birbirini sevsin. Dünya sevince güzel" diye konuştu.

Festivale eşiyle katılan Erdal Deringöz, "Barış dolu ve sevgi dolu yıllarımız olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi iyi çalışıyor, festival güzel" dedi. Döndü Deringöz de "Festival alanını güzel bulduk. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

2 yaşındaki kızı İpek ve eşiyle festival alanını gezen Şeyma Temel, "14 Şubat'ta kızımızı gezdirmeye çıktık. Festivali keşfedeceğiz. Herkese sevgi ve mutluluk diliyoruz" dedi. Eşi Ali Temel ise "Festival çok güzel. Eğlenceli buldum. Herkes mutlu mesut olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sevgililer Günü'nde Sevgi Festivali Coşkusu - Son Dakika

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