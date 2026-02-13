İzmir\'de Şiddetli Yağışa Müdahale

İZMİR'DE SAĞANAK SEFERBERLİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli yağışla mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; son 12 saat içinde en fazla yağış, Aliağa'ya düştü. Aliağa'da metrekareye 45,8 kilogram, Karaburun'da 42,3 kilogram olarak ölçüldü. Yağıştan en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Karaburun'da, Karareis Mahallesi Cumhuriyet Tatil Sitesi suyla doldu. Bölgede yol yapım ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürürken; Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri ekipleri sosyal inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri de hasar tespit çalışması yürütüyor. Karaburun ilçesi İskele Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle de bölgeye 1 ekskavatör ve 1 kamyon sevk edildi. Ayrıca Karaburun Yayla-Balıklıova yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

DİKİLİ, URLA VE BAYINDIR'DA HEYELAN MÜDAHALELERİ

Dikili ilçesi Çandarlı Yolu'nda meydana gelen heyelana da yol yapım ekipleri, müdahale etti. Dikili ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 hydrosub ile su tahliye çalışması sürüyor. Bayındır ilçesi Karapınar Mahallesi ile Urla ilçesi Balıklıova yolunda oluşan heyelanlara ekipler, kısa sürede müdahale etti.

BERGAMA'DA HAYVAN KURTARMA OPERASYONU

Bergama ilçesi Kaşıkçı Mahallesi'nde dere taşması sonucu mahsur kalan hayvanlar için Veteriner İşleri ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Koyun, tavuk ve köpekleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dağıstan Mahallesi'nde de seralarda oluşan hasara yönelik inceleme başlatıldı. Ayrıca İZSU ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Hayıtözü Deresi'ndeki taşkına ve su baskınlarına müdahale ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki taşkın ve su birikintisine yönelik çalışmalarına da devam ediyor.

AKOM'DAN ANLIK KOORDİNASYON

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki AKOM, saat 09.00 itibarıyla toplanarak gelişmeleri değerlendirdi. Zabıta, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Yol Yapım, Veteriner İşleri, Tarımsal Hizmetler, Muhtarlık İşleri, Sosyal Hizmetler ve İZSU ekipleri sahada devriye, müdahale ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yetkililer, vatandaşların olumsuzluk durumunda 112, 153 ve 185 hatlarını kullanmaları gerektiğini hatırlattı.