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Taksici cinayetinde yeni ayrıntı! Katil, taksicinin kızını arayarak yardım çağırmasını söylemiş - Son Dakika
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Taksici cinayetinde yeni ayrıntı! Katil, taksicinin kızını arayarak yardım çağırmasını söylemiş

İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, Aydın'a götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili konuşan bir komşu, zanlının cinayetin ardından cep telefonundan Erge'nin kızını arayarak "Baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara" dediğini söyledi.

02.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:35
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İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Aydın'a götürüldü.

Gaziemir ilçesinde 31 Ocak gecesi aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Erge'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, çok sayıda taksiden oluşan konvoyla Erge'nin annesinin yaşadığı Buca ilçesi Göksu Mahallesi 679/23 Sokak'taki evinin önüne getirildi. Taksicinin cenazesi, helallik alınmasının ardından yine meslektaşlarının oluşturduğu konvoyla defnedilmek üzere memleketi Aydın'ın Söke ilçesine uğurlandı.

SON KONUŞMASI: "GELME SEN, KAPATIRIM, UYURUM"

İzmir Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Oğuz Erge'yi tanıdığını ve bir dönem birlikte çalıştıklarını belirterek "Havalimanı'nda, Kahramanlar'daki duraklarda çalıştı. İyi tanıdığımız bir arkadaşımızdı, hiç kimseye zararı olmayan birisiydi. Zaten videoyu seyreden ne kadar iyi niyetli olduğunu görüyor." dedi.

Taksici cinayetinde yeni ayrıntı! Katil kızını arayarak yardım çağırmasını söylemiş

Aracın sahibi Murat Akbaba da olay günü gece 03.00 sıralarında aracı Erge'ye devrettiğini belirterek, "Gece o çalışacaktı. 04.00'te telefonum çaldı, acı haberi geldi. Üzücü bir durum, diyecek bir şey yok. Araçta hasar vardı, boya ve kaporta tamiri olacaktı. Onun için 'Gelme sen, kapatırım uyurum' dedi. Son yolcuyu da soğuk havada iyi niyetiyle almış." dedi. Erge'nin 20 yıllık mesai arkadaşı olduğunu söyleyen Oktar Karakoç ise güzel bir insanı kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.

"BABAN ÖLECEK POLİSİ ARA"

Komşusu Aslan Kocalar da herkese yardımcı olan, kimseye zararı olmayan bir komşularını kaybettiklerini, çok üzgün olduklarını anlattı. Kocalar, Delil Aysal'ın olay sonrası Erge'nin telefonuyla kızını aradığını öne sürerek, "Telefonunu alıyor, kızını arıyor, telefonda en son aranan kişi kızıymış, onu arıyor. 'Senin baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara.' diyor." dedi.

Taksici cinayetinde yeni ayrıntı! Katil kızını arayarak yardım çağırmasını söylemiş

NE OLMUŞTU?

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.

Taksici cinayetinde yeni ayrıntı! Katil kızını arayarak yardım çağırmasını söylemiş
Taksici cinayetinde yeni ayrıntı! Katil kızını arayarak yardım çağırmasını söylemiş
Taksici cinayetinde yeni ayrıntı! Katil, taksicinin kızını arayarak yardım çağırmasını söylemiş
Kaynak: AA

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    Yorumlar (1)

  • Alican Atmaca: İyiliklerini rabbim cennetiyle ödüllendirir inşaAllah. Allah karşımıza iyilik yapmayı hak edecek güzel insanları çıkarsın İnşaAllah. 0 0 Yanıtla

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Son Dakika Güncel Taksici cinayetinde yeni ayrıntı! Katil, taksicinin kızını arayarak yardım çağırmasını söylemiş - Son Dakika


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