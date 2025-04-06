İzmir'de Spor İstasyonları Faaliyete Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Spor İstasyonları Faaliyete Geçti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, spor istasyonlarının ilki Buca Hasanağa Bahçesi'nde açıldı. Yurttaşlar, 14 farklı branşta spor malzemelerini ücretsiz kullanabilecek. Kent genelinde yayılacak olan projeyle herkesin spora erişimi hedefleniyor.

06.04.2025 10:31  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan spor istasyonlarının ilki Buca Hasanağa Bahçesi'nde faaliyete alındı. Yurttaşların 14 branşta spor malzemelerini ücretsiz kullanabilmesini sağlayan spor istasyonları kent geneline yayılacak.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı da olan Başkan Tugay'ın sporu kentin dört bir yanına yaymak için yeşil alan ve parklara kurmayı planladığı spor istasyonlarından ilki Buca Hasanağa Bahçesi'nde açıldı.

Yenileme çalışmalarıyla daha yeşil ve güvenli hale getirilen İzmir'in simge noktalarından Hasanağa Bahçesi'ne konulan spor istasyonu ilgiyle karşılandı. Bostanlı ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda da açılacak istasyonlarda; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, masa tenisi, tenis, bocce, badminton, fitness, yoga, pilates, step aerobik, bisiklet ve satranç malzemeleri yer alacak.

Gönlü: "Herkes için spor, her yerde spor"

Spor istasyonunda spor yapmayı seven İzmirliler kimlik kartlarını bırakarak farklı branşlara ait spor malzemelerini ücretsiz kullanabiliyor. Her yaştan her kesimden kentlinin spora erişebilmesi hedefiyle çalıştıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Çalışmaları Şube Müdürü Emre Gönlü, "Başkanımızın İzmir'i spor kenti yapma vizyonuyla bizler de 'Herkes için spor, her yerde spor' diyoruz. Spor istasyonlarının ilkini Hasanağa Bahçesi'nde hayata geçirdik. İzmirliler kimlik kartını vererek 20'ye yakın branş malzemesinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Diğer spor istasyonlarını Bostanlı ve Aşık Veysel Rekreasyon alanlarında açacağız. İstasyonumuzda hizmetimiz sabah saat 07.00'den akşam 23.00'e kadar devam ediyor. Spor yapan yurttaşlarımıza destek olmak bir dayanışma örneği de sergilemek istiyoruz. Evlerde kullanılmayan spor malzemelerini burada kullabiliriz. Dileyen yurttaşlarımız bize getirebilir" dedi.

Korkmaz: "Çok güzel düşünülmüş"

Spor yapmayı çok sevdiğini ve bu spor istasyonunun çok güzel bir proje olduğunu belirten Ayşenur Korkmaz, "Yazları ve okul çıkışları Hasanağa Bahçesi'ne geliyorum. Daha önce böyle bir uygulama olmadığı için kendime voleybol topu almıştım. Şimdi tenis oynayacağım. Raket olması beni çok mutlu etti. Bunu düşünmeleri çok güzel. Artık sık sık bu istasyon sayesinde daha farklı branşlarda spor yapabilirim" diye konuştu.

Öner: "Gelişme müthiş"

Spor istasyonu sayesinde daha çok kişinin spor yapabileceğini söyleyen Merve Öner ise "Bence harika bir proje. Birçok spor aleti pahalı. İzmir mükemmel bir öğrenci şehri, onlar için iyi olacak. Sadece öğrenciler de değil herkes için büyük avantaj sağlayacak. Bu istasyona sahip çıkmalı, korumalıyız. Her ilçeye yayılacak olması da çok sevindirici" diye konuştu.

Uslan: "Çok sevindim"

Hasanağa Bahçesi'ne hemen hemen her gün geldiğini belirten emekli öğretmen Erdoğan Uslan, "Yenileme çalışmaları ile Hasanağa Bahçesi çok güzel oldu. Spor istasyonu uygulaması da çok hoşuma gitti. Böyle bir olanağın sunulması çok güzel. Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmasını olumlu buldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Hasanağa, Güncel, İzmir, Yaşam, Buca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Spor İstasyonları Faaliyete Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı “Stoktan vergi alınacak“ iddiasını yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı

10:09 CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
09:52 Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
09:38 Hazine ve Maliye Bakanlığı “Stoktan vergi alınacak“ iddiasını yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı "Stoktan vergi alınacak" iddiasını yalanladı
08:12 Türkiye’nin dev hastanesi konkordato ilan etti Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti
04:49 Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı
10:27 Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
10:06 Gazze’de sözün bittiği yer Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 11:03:12. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Spor İstasyonları Faaliyete Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement