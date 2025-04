İzmir'de Spor İstasyonları Faaliyete Geçti

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan spor istasyonlarının ilki Buca Hasanağa Bahçesi'nde faaliyete alındı. Yurttaşların 14 branşta spor malzemelerini ücretsiz kullanabilmesini sağlayan spor istasyonları kent geneline yayılacak.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı da olan Başkan Tugay'ın sporu kentin dört bir yanına yaymak için yeşil alan ve parklara kurmayı planladığı spor istasyonlarından ilki Buca Hasanağa Bahçesi'nde açıldı.

Yenileme çalışmalarıyla daha yeşil ve güvenli hale getirilen İzmir'in simge noktalarından Hasanağa Bahçesi'ne konulan spor istasyonu ilgiyle karşılandı. Bostanlı ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda da açılacak istasyonlarda; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, masa tenisi, tenis, bocce, badminton, fitness, yoga, pilates, step aerobik, bisiklet ve satranç malzemeleri yer alacak.

Gönlü: "Herkes için spor, her yerde spor"

Spor istasyonunda spor yapmayı seven İzmirliler kimlik kartlarını bırakarak farklı branşlara ait spor malzemelerini ücretsiz kullanabiliyor. Her yaştan her kesimden kentlinin spora erişebilmesi hedefiyle çalıştıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Çalışmaları Şube Müdürü Emre Gönlü, "Başkanımızın İzmir'i spor kenti yapma vizyonuyla bizler de 'Herkes için spor, her yerde spor' diyoruz. Spor istasyonlarının ilkini Hasanağa Bahçesi'nde hayata geçirdik. İzmirliler kimlik kartını vererek 20'ye yakın branş malzemesinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Diğer spor istasyonlarını Bostanlı ve Aşık Veysel Rekreasyon alanlarında açacağız. İstasyonumuzda hizmetimiz sabah saat 07.00'den akşam 23.00'e kadar devam ediyor. Spor yapan yurttaşlarımıza destek olmak bir dayanışma örneği de sergilemek istiyoruz. Evlerde kullanılmayan spor malzemelerini burada kullabiliriz. Dileyen yurttaşlarımız bize getirebilir" dedi.

Korkmaz: "Çok güzel düşünülmüş"

Spor yapmayı çok sevdiğini ve bu spor istasyonunun çok güzel bir proje olduğunu belirten Ayşenur Korkmaz, "Yazları ve okul çıkışları Hasanağa Bahçesi'ne geliyorum. Daha önce böyle bir uygulama olmadığı için kendime voleybol topu almıştım. Şimdi tenis oynayacağım. Raket olması beni çok mutlu etti. Bunu düşünmeleri çok güzel. Artık sık sık bu istasyon sayesinde daha farklı branşlarda spor yapabilirim" diye konuştu.

Öner: "Gelişme müthiş"

Spor istasyonu sayesinde daha çok kişinin spor yapabileceğini söyleyen Merve Öner ise "Bence harika bir proje. Birçok spor aleti pahalı. İzmir mükemmel bir öğrenci şehri, onlar için iyi olacak. Sadece öğrenciler de değil herkes için büyük avantaj sağlayacak. Bu istasyona sahip çıkmalı, korumalıyız. Her ilçeye yayılacak olması da çok sevindirici" diye konuştu.

Uslan: "Çok sevindim"

Hasanağa Bahçesi'ne hemen hemen her gün geldiğini belirten emekli öğretmen Erdoğan Uslan, "Yenileme çalışmaları ile Hasanağa Bahçesi çok güzel oldu. Spor istasyonu uygulaması da çok hoşuma gitti. Böyle bir olanağın sunulması çok güzel. Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmasını olumlu buldum" ifadelerini kullandı.