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İzmir'de suç örgütü operasyonu: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de suç örgütü operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İzmir'de 'Beldekler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden aralarında örgüt lideri B.B.'nin bulunduğu 4 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol ile bırakıldı. Operasyonda çalıntı motosiklet ve otomobil, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve fişekler ele geçirildi.

24.01.2024 - 11:21,  Güncelleme: 11:44
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İZMİR'de 'Beldekler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden aralarında örgüt lideri B.B.'nin bulunduğu 4 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol ile bırakıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesinde yasa dışı faaliyet yürüten 'Beldekler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik harekete geçti. 'Silahla yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu satmak', 'dolandırıcılık', memura mukavemet' gibi birçok suça karıştıkları belirlenen, liderliğini B.B.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik 18 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen 3 motosiklet ve 1 otomobil, ruhsatsız 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kılıç, çok sayıda sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanmak için düzenekler ile tabanca ve tüfek fişekleri ele geçirildi. 6 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri B.B., ile M.B., E.B. ve O.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler B.K. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İzmir\'de suç örgütü operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA
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