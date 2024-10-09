İzmir'de Tekstil Fuarları Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de Tekstil Fuarları Açıldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde üç tekstil fuarının açılışı yapıldı. Başkan Cemil Tugay, bu buluşmaların sektöre büyük katkı sağlayacağını belirtti.

09.10.2024 13:37  Güncelleme: 14:19
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(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bugün tekstile yönelik üç fuarın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Buradaki buluşmalar üretimden ihracata, teknolojiden istihdama kadar büyük katkı sağlayacak. Yerel pazarımız, uluslararası pazarda gücünü daha da artıracaktır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bugün tekstile yönelik üç fuarın açılışı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla; Fashıon Prime 7.Tekstil Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, Fashion Tech 3. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Baskı Teknolojileri Fuarı, Fashion Home Ev Tekstili Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa; Başkan Tugay'ın yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ve ekonomi dünyasının temsilcileri katıldı.

Çavuşoğlu: "Denizli'nin bu anlamdaki vizyonunun gelişeceğine inancımız tam"

Programda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, Denizli'nin tekstildeki önemine değinerek şunları söyledi.

"Denizli denince tekstil ve ev tekstili konusunda gerçekten de yol kat etmiş ve geleceğe yön verme konusunda büyük bir süreci tamamlamış bir şehrin belediye başkanı olarak buradayım. Önümüzdeki süreçte de bu işbirlikleri ve fuarlar sayesinde Denizli'nin bu anlamdaki vizyonunun gelişeceğine inancımız tam. Denizli sanayisi, kendi ayakları üzerine durabilen ve üretebilen bir şehirdir. Umuyorum bu fuar, Denizli açısından İzmir açısından ve Türkiye açısından hayırlı olur."

Tugay: "Fuarların tekstil ve moda sektörüne yeni bir soluk getireceğine inanıyorum"

Fuarın sektöre katısına değinerek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Fuar İzmir'in önemli günlerinden birini yaşıyoruz. Bugün üç fuarın birden açılışını gerçekleştiriyoruz. Buradaki buluşmalar üretimden ihracata, teknolojiden istihdama kadar büyük katkı sağlayacak. Yerel pazarımız, uluslararası pazarda gücünü daha da artıracaktır. Yerel firmalarımızın dünya pazarındaki payı ile artırarak uluslararası arenada rekabet gücümüzü daha da iyileştireceğiz fuarların tekstil ve moda sektörüne yeni bir soluk getireceğini, yeni iş birliklerinin ve ticari başarıların temellerini atacağına yürekten inanıyorum. İzmir'i bir kez daha bu büyük organizasyonlarla başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz."

"Bu şehir tarihi boyunca ticaretin, sanayinin öncüsü olmuştur"

İzmir ve Ege Bölgesinin tekstil sektöründeki önemine de vurgu yapan Tugay, şunları kaydetti:

"İzmir'in Türkiye'nin ticari ve sanayi gücünün simgesi olarak gelecekte de bu alandaki öncülüğünü sürdürecektir. Tekstil ve moda şeklinde inovasyonun sürdürülebilirliğin ve dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu üç temel direnişini her zaman desteklemekteyiz. Bugün açılışını yaptığımız bu fuarlar tekstil sektörünün dijital dönüşümünü hızlandıracak. Üç fuarın birlikteliği katılımcı ve ziyaretçilere de katkı sağlayacaktır. Bu fuarlar aynı zamanda sektörün bir araya geldiği en büyük entegre buluşmalar olacaktır. Firmalarımızın ihracatlarını artırmalarına olanak tanımasını temenni ediyorum. Ege Bölgesi, teşvik sektörünün öncü bölgesidir. İzmir, fuarcılık alanında iddialı bir şehirdir. Bu şehir tarihi boyunca ticaretin, sanayinin öncüsü olmuştur. Fuarların düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve katılımcı firmalarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cemil Tugay, Ekonomi, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Tekstil Fuarları Açıldı - Son Dakika

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