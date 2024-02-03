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İzmir'de Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 4 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 4 Gözaltı

İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, telefon dolandırıcılarına yönelik 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi kandırıp ev ve yazlıklarını sattırarak 120 bin euro, 90 bin dolar ve 1 milyon 100 bin TL dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, operasyon sırasında suç delil olabilecek materyallerini kırarak kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda diğer dijital materyallere el konuldu ve 4 şüpheli tutuklandı.

03.02.2024 18:51
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İZMİR merkezli 3 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtıp kandırdıkları bir kişiyi, ev ve yazlıklarını sattırarak 120 bin euro, 90 bin dolar ve 1 milyon 100 bin TL dolandırdıkları belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtarak kandırdıkları kişiyi ev ve yazlıklarını satışa koydurup toplam 120 bin euro, 90 bin dolar ve 1 milyon 100 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Şanlıurfa, Adana ve İzmir'de 30 Ocak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelerin operasyon sırasında suç delil olabilecek telefon, bilgisayar gibi dijital materyallerini kırarak yangın merdiveninden kaçmaya çalıştığı belirtildi. Polisin dikkati sayesinde kaçmaya çalışan şüphelilerden telefon görüşmelerini gerçekleştirdikleri belirlenen M.Ç. ve A.V. ile kandırdıkları mağdurlardan paraları almaya gittikleri tespit edilen H.D ile M.K. yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan diğer dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü de tutuklandı. (DHA)

İzmir\'de Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 4 Gözaltı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İzmir'de Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 4 Gözaltı - Son Dakika
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