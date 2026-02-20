İzmir'de Tırdan Düşen Saman Balyaları Bir Adamın Canını Aldı - Son Dakika
Son Dakika Logo

İzmir'de Tırdan Düşen Saman Balyaları Bir Adamın Canını Aldı

20.02.2026 22:01
Kiraz'da park halindeki tırdan düşen saman balyaları, yürüyen Abdurrahman Avcı'nın ölümüne neden oldu.

İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki tırdan üzerine saman balyaları düşen kişi hayatını kaybetti.

Abdurrahman Avcı (53), Karaburç Mahallesi'nde yürüdüğü sırada park halindeki 16 LE 397 plakalı tırın dorsesindeki saman balyaları üzerine düştü.

Saman balyalarının altında kalan Avcı, ağır yaralandı.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri tır sürücüsü H.K'yi gözaltına aldı.

Çevredeki bir güvenlik kamerası olay anını kaydetti. Görüntülerde, Avcı'nın yol kenarında yürüdüğü sırada yanından geçen tırdaki balyaların üzerine düşmesi ve balyaların altında kalması yer aldı.

Kaynak: AA

22:03
