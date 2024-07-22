İzmir\'de Torbacılara Operasyon: 102 Bin Ecstasy Ele Geçirildi

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İZMİR'in Konak ilçesinde, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 102 bin ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Konak ilçesindeki bir adrese yapılan baskında 102 bin ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu haplara imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.