İzmir'de Yağışlar Nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Çalışmalara Başladı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün öğle saatlerinden bu yana İzmir genelinde devam eden yağışlar nedeniyle kentin tüm bölgelerinde gerekli önlemleri aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda yaklaşık 900 personel ile 415 iş makinası ve araç kritik bölgelerde aralıksız görev yapıyor.

Meteorolojik uyarıların ardından dün öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinden başlayarak etkili olan yağış nederiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Öncelikli olarak olumsuzluk yaşanabilecek bölgelerde tedbirlerini alan ekipler, sorun yaşanabilecek bölgelere de anında müdahale ederek vatandaşların hayatının olumsuz etkilenmemesi için görev yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, İtfaiye ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda görevli yaklaşık 900 personel ve 415 araçla birlikte; yağmur, dolu, kuvvetli rüzgardan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı İzmir genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Su baskını ve taşkınlara karşı dere, kanal ve yağmur suyu ızgaralarında kontroller ve temizlik çalışmaları da yapılıyor.

Çalışmalar devam ederken olumsuzluk yaşayan vatandaşların, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Hemşeri İletişim Merkezi, İZSU'nun 185 ve İtfaiye'nin 112 numaralı acil çağrı hatlarına 24 saat kesintisiz ulaşabilecekleri bildirildi.