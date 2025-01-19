İzmir'de Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenlenecek - Son Dakika
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İzmir'de Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenlenecek

İzmir\'de Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler planladı. Bilim, tarih ve oyun temalı etkinlikler 20-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

19.01.2025 10:52  Güncelleme: 10:55
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde çocuk atölyeleri ve oyun odalarından hizmet alan çocuklara yönelik pek çok etkinlik planladı. Bilim, tarih ve oyunlarla iç içe geçecek etkinlikler, çocuklara hem keyifli anlar yaşatacak hem de onları düşünmeye sevk edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sömestr tatili için birbirinden farklı etkinlikler planladı. Büyükşehir'e bağlı çocuk atölyeleri ve oyun odalarından yıl boyunca hizmet alan çocuklar, 20-31 Ocak tarihleri arasında birçok farklı etkinliğe katılacak.

Ters Ev ve Atatürk Müzesi gezisi

20 Ocak günü saat 10.30'da, Buca'da bulunan Ters Ev'e eğlenceli bir gezi düzenlenecek. Buca Ters Ev; mobilyaların, dekorasyon unsurlarının ve eşyaların tamamen tavanda bulunduğu bir konsept ev olarak dikkat çekiyor. Evin içinde gezenler, kendilerini bir yerçekimi oyununun tam ortasında hissetmiş oluyor. 21 Ocak günü saat 14.00'te ise Atatürk Müzesi gezisi yapılacak. Çocuklara Atatürk'ün hayatı anlatılarak müzede bulunan fotoğraflar, Atatürk'ün giysileri, kullandığı eşyalar, Kurtuluş Savaşı ve inkılaplarla ilgili belgeler incelenecek.

Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi ve Araştırma Müzesi gezisi

21 Ocak günü saat 13.00'te, 23 Ocak günü saat 14.00'te ve 30 Ocak günü saat 13.30'da 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi ve Araştırma Müzesi gezisi düzenlenecek. Tüm doğa tarihi ve doğa zenginliklerinin toplandığı, korunduğu görsel ve bilimsel bir ortam olan Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi ve Araştırma Müzesi, 4,5 milyar yıl önce dünyanın geçirdiği evrimi anlamayı, öğrenmeyi ve sorgulamayı amaçlıyor. Okula giden her çocuğun bilimsel merak ve sorularına yanıt bulacağı müze, ülkenin bu alandaki önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kayaçlar, fosiller, kuş galerisi ve dinozor maketi, çocukların bilime olan meraklarını artıracak.

Menemen Oyun Köyü'ne gezi

21 Ocak günü saat 11.00'de Menemen Oyun Köyü gezisi düzenlenecek. Bu gezi ile çocuklara geri dönüşüm ve çevreyi temiz tutma, meslekleri deneyimleme, el becerisi ve motor becerilerini geliştirebilme gibi kazanımlar aşılanacak.

Çocuk müzesi ve Agora gezisi

27 Ocak günü saat 10.30'da, Ümran Baradan Çocuk Müzesi gezilecek. Müze, tarihi ve kültürel öneme sahip oyuncakları sergileyerek ziyaretçilerine eğitici bir deneyim yaşatıyor. Müze; oyuncakların gelişimi, kültürel bağlamları ve insan deneyimi hakkında bilgi edinmek için gezilmesi gereken önemli müzelerden biri olarak öne çıkıyor. Agora Ören Yeri gezisi ise 28 Ocak günü saat 14.30'da yapılacak. Çocuklar ve aileleri bu gezi ile Antik Çağ kronolojisini ve coğrafyasını, uygarlıkların belirleyici özelliklerini irdeleyecek.

Sancar Maruflu Bilim Merkezi gezisi

Sancar Maruflu Bilim Merkezi gezisi ise 28 Ocak günü saat 14.00'te ve 29 Ocak günü saat 15.30'da 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olacak. Uzayı ve gök cisimlerini merak edenler, planetaryumda yeni bilgiler öğrenecek. Çocukların bilgiyi ve bilimi keyif alarak öğrenmeleri için yapılan gezide; fizik, elektronik, optik, robotik kodlama, manyetik konularında çeşitli atölyeler yapılacak. Çocuklar, farklı deneylerle hem eğlenecek hem de birebir öğrenme deneyimini yaşayacak.

Farkındalık oluşturulacak

Limontepe Farkındalık Merkezi gezisi ise 29 Ocak günü saat 09.30'da, 31 Ocak günü ise saat 10.00'da gerçekleştirilecek. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı gezi, engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları sıkıntıları ve engelleri tanıtacak. Katılımcıların bu durumları deneyimleyerek empati geliştirmesi, engellilik alanındaki sorumlulukları öğrenmesi, zorlukları hissetmesi ve bilinçlenmesi amaçlanıyor.

Sıfır Karbon Noktası

29 Ocak günü saat 10.30'da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Bayraklı'da bir gezi organize edilecek. Gezide, çocukların 3 boyutlu düşünmesi ve yaratıcılıklarına katkıda bulunulması sağlanacak. 31 Ocak günü saat 13.30'da da Karşıyaka'da bulunan Sıfır Karbon Noktası'na gezi düzenlenecek. Gezide, öğrencilerin temiz enerji ve iklim değişikliği konusunda bilinçlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenlenecek - Son Dakika

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