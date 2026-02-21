İzmir'de Yer Altı Suları Yükseliyor - Son Dakika
İzmir'de Yer Altı Suları Yükseliyor

21.02.2026 11:42
Son yağışlar İzmir'de yer altı sularında önemli bir artış sağladı. Barajlar doldu, su krizi azaldı.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Hidrojeoloji Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Şimşek, son yağışlarla yer altı sularında artış olduğunu belirterek, "Torbalı'daki ovada en son geçen hafta yaptığımız ölçümde yer altı suyunda yaklaşık 120 santimetre yükselme tespit ettik. Bu iyi bir rakam. Daha bugünlerde böyle bir yükselme olduğuna göre muhtemelen haziran, mayıs sonu gibi bu 3 metreyi bulacak gibi görünüyor" dedi.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları, son haftalarda etkili olan sağanağın ardından geçen yılın üzerinde kaydedildi. Yağışlar sadece barajları doldurmadı, yer altı sularına da olumlu katkı sağladı. DEÜ Hidrojeoloji Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Şimşek, son yağışların ardından yaptığı değerlendirmede, "Son 45 günde, 2025 yılında yağan yağmur miktarı kadar yağış düştü. Bu çok önemli. Çünkü büyük bir su krizinden bizi kurtardı. Bu yağışlara, 'etkili yağış' diyoruz. Yani olmadığı takdirde barajlar çok beslenmiyor. Dolayısıyla etkili yağışlar, barajları büyük oranda doldurdu. Toprak doygunluğa eriştiği için de yer altı suyuna tepki vermeye başladı. Torbalı'daki ovada en son geçen hafta yaptığımız ölçümde yer altı suyunda yaklaşık 120 santimetre yükselme tespit ettik. Bu iyi bir rakam" dedi.

'TAŞKINLAR DA YER ALTI SUYUNU BESLEYECEKTİR'

Prof. Dr. Şimşek, "Daha bugünlerde böyle bir yükselme olduğuna göre muhtemelen haziran, mayıs sonu gibi bu 3 metreyi bulacak gibi görünüyor. Bu da yer altı suyu için büyük bir toparlanma. Önemli bir yağış geldi. Büyük taşkınlara neden oldu. Bu taşkınlar da yer altı suyunu besleyecektir. Şu anda daha süzülmenin sürdüğünü düşünüyorum. Yani mayıs sonu gibi önemli bir yer altı suyuna katkısı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Gelecekte yine kurak dönemlerin yaşanabileceğine, bu nedenle ders alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şimşek, "Özellikle barajdan akan fazla suların yer altı suyunu besleyebileceği projeleri ivedilikle yapmamız gerekiyor. Çünkü bunlar dinlenmiş su olacağı için doğrudan barajı besler ve çok katkısı olur" dedi.

'SONSUZ BİR KAYNAK DEĞİL'

Prof. Dr. Celalettin Şimşek, şunları söyledi:

"Çamurlu bulanık suları, doğrudan yer altı suyuna verirsek kirlenmeye neden olabilir. Çünkü taşkın sular patojen içerebilir. Bazı kirletici kaynaklara bulaşmış olabilir. Bunları doğrudan yer altı suyuna vermek çok doğru bir yaklaşım değil. Bazen basında izliyoruz. Bazı çiftçilerimiz, bu suları kuyulara yönlendiriyor. Bunu çok önermiyoruz. Çünkü bu taşkın suları kirletebilir. Dolayısıyla hani içmede veya çeşitli amaçlarla kullanılan bu yer altı su kuyularında problem yaratabilir. Vatandaşlarımız en azından kuyularda böyle bir bulanıklık gördüğünde veya koku duyduğunda dikkat etmelerinde fayda var. Önümüzdeki dönemlerde yer altı suları ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Yer altı suyu, sonsuz bir kaynak değildir. Bunu öngörmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar yüzey suyu kaynaklarındaki fazla suları, ne yapıp edip, projelerle yer altı suyuna katkısını sunmasına yardımcı olmamız lazım."

'TASARRUFLU SULAMA SİSTEMLERİNE GEÇMELERİ LAZIM'

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Şimşek, "Artık bireysel olarak su tasarrufuna yönelik tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Bunun en başında, evlerimiz müsaitse yağmur hasat projeleri yapılabilir. Çiftlik evleri, müstakil evler, büyük kamu binalarında bunları uygulamak lazım. Mümkün olduğu kadar yağmur suyunu, sisteme katmamız lazım. İçme suyundaki baskıyı azaltmamız gerekiyor. Çiftçilerimizin de tasarruflu sulama sistemlerine geçmeleri lazım. Damlama sistemi hatta toprak altında damlama sistemleri modelleri gelişti. Bunları uygularlarsa çok büyük su tasarrufu sağlarlar. En azından sürdürülebilir bir su kaynağını yönetmiş olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

