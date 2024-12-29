İzmir'de Yılbaşı Gecesi Ulaşım Seferleri Artırıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yılbaşı Gecesi Ulaşım Seferleri Artırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmelerinin seferlerini uzatacak. Eshot hatları saat 01.00-02.05 arasında çalışacakken, metro ve tramvaylar sabaha kadar hizmet verecek.

29.12.2024 12:37  Güncelleme: 14:02
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesi ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmelerinin yanı sıra Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN da ek seferlerle hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlilerin yılbaşı gecesi ulaşım sorunu yaşamaması için gerekli hazırlık ve düzenlemeleri yaptı. ESHOT Genel Müdürlüğü, 31 Aralık akşamı, aktarma merkezleriyle bağlantılı çalışan ve ana arterlerde sefer yapan 62 hatta son sefer saatlerini uzattı. Son sefer saatleri, hatların yolcu durumuna göre saat 01.00 ile 02.05 saatlerine kadar uzatıldı.

Baykuş seferleri 30 dakikada bir

Ayrıca 24.00 ile 06.00 saatleri arası çalışan 910 numaralı Gaziemir-Konak, 920 numaralı Çiğli-Konak, 930 numaralı Bornova-Konak, 940 numaralı Buca-Konak, 950 numaralı Narlıdere-Konak Baykuş seferleri de 30 dakikada bir Konak Bahribaba otobüs peronlarından servis yapacak. Resmi tatil olan 1 Ocak 2025'te ise Pazar günü sefer tarifesi uygulanacak. Yılbaşı gecesi sefer saatleri uzatılan hatlara ve sefer programlarına, ESHOT Mobil uygulamasından ve www.eshot.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Metro ve tramvay da sabaha kadar

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları da yılbaşı gecesi sabaha kadar hizmet verecek. Metro'da 31 Aralık 2024 Salı gecesi 00.20-01.00 saatleri arasında 20 dakikada bir; 01.00-05.00 saatleri arasında 60 dakikada bir sefer yapılacak.

Konak Tramvayı'nda; 21.00-01.00 saatleri arasında 10 dakikada bir; 01.00-02.00 saatleri arasında 20 dakikada bir; 02.00-03.00 saatleri arasında 30 dakikada bir; 03.00-05.00 saatleri arasında ise 60 dakikada bir sefer yapılacak. Karşıyaka Tramvayı ise 01.20-05.20 saatleri arasında 60 dakikada bir çalışacak.

İZBAN da ilave seferler yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da da yılbaşı gecesine özel ilave seferler yapılacak. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan saatlerde, 01.50'de Cumaovasr'ndan Aliağa'ya; 02.21'de Tepeköy'den Menemen'e; 03.50'de Cumaovası'ndan Çiğli'ye; 01.37'de Menemen'den Tepeköy'e; 02.17'de Aliağa'dan Cumaovası'na; 03.55'te Çiğli'den Cumaovası'na hareket edecek trenler, yılbaşı gecesinin son seferleri olacak

Gemiler aralıksız çalışacak

İZDENİZ gemileri, 31 Aralık 2024 Salı günü hafta içi tarifesi ile çalışacak. 2024'ün son gününü 1 Ocak 2025'e bağlayan gece ek seferler düzenlenecek. Bu seferlerde, Baykuş Seferleri ücret tarifesi geçerli olacak. Gemiler, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü ise hafta sonu tarifesine göre çalışacak. 1 Ocak'ta feribot seferleri karşılıklı olarak 11.00'de başlayacak. Yolcu gemilerinin ilk sefer saati ise 07.20 olacak. İZDENİZ Genel Müdürlüğü, olası yolcu yoğunluğunu karşılamak için yedek gemileri de hazır bekletecek.

Tüm ulaşım modlarında ayrıntılı hat ve sefer programları; kurumların resmi internet sitelerinden, sosyal medya hesaplarından ve mobil uygulamalarından görülebilir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yılbaşı Gecesi Ulaşım Seferleri Artırıldı - Son Dakika

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