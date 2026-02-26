İzmir'de Yolsuzluk Davası: 44 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika
İzmir'de Yolsuzluk Davası: 44 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

26.02.2026 14:03
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında tutuksuz yargılanan 44 sanığın duruşması yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "asfalt kaplama ve yol-inşaat yenileme işi" davasında tutuksuz 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince 3. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yapılan duruşmaya, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddiaları soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada önceki celsede dinlenmeyen sanık E.A. savunma yaptı. İZBETON AŞ'de 18 yıldır engelli kadrosunda çalıştığını ifade eden E.A, parke sevkiyatı yaptığını anlattı.

Engelli olarak iş bulamama korkusuyla verilen talimatları yerine getirdiğini öne süren E.A, "İşimi yapmaya devam ettim. Talep edilen malzemeye göre irsaliye düzenlenir. Önce üretime sonra muhasebeye gönderilir. Ardından hak ediş hazırlanır. Gizli yaptığımız bir iş yok. Bunları yaparken de amirlerimin talimatıyla yaptım. Ben ve arkadaşlarımın bir sorumluluğu kesinlikle yok." dedi.

Tanık anlatımlarıyla süren duruşmada kantar personeli O.B. görmedikleri malzemenin sevkiyatını yapmaları konusunda baskıya uğradığını söyledi. Bunu kabul etmeyince mobinge uğradığını ileri süren O.B, "Beni çöpçü yapmak istediler, kabul etmedim, emekliye ayrıldım." dedi.

Diğer kantar personeli S.K. de "Araçların gelmediği esnada görmediğim sevkiyatlara irsaliye kesilmem istenmişti. Olayla ilgili T.Ö'ye bunu yapmayacağımı söyledim ve yapmadım. Bazı arkadaşlarımız işten kovulma korkusuyla itiraz etmediler." ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, adli kontrol tedbirlerinin devamına yönelik görüş sundu.

Hakim, dosyada keşif yapılmasına, hazırlanacak raporla bilirkişi raporu aldırılmasına, sanıkların davadan vareste tutulmasına karar verdi.

Sanıkların adli kontrol hallerinin devamına ve yeni tanıkların dinlenilmesine hükmeden hakim duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz 2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık tarafından "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı soruşturması sonunda "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla 56 şüpheli hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle ilk hazırlanan iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

"Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki" yolsuzluk soruşturması sonunda ise "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından 44 şüpheli hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ikinci iddianame, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti."

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında, "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde, "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, İzmir

İzmir'de Yolsuzluk Davası: 44 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

