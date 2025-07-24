İzmir'de Zorla Irza Geçme Suçlusu Yakalandı

İZMİR'da zorla ırza geçme suçundan hakkında kesinleşmiş 51 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan H.Y., motorize polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından dün gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine durdurulan H.Y.'nin kimlik sorgulamasından 'zorla ırza geçme' suçundan hakkında kesinleşmiş 51 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Firari şüpheli H.Y., gözaltına alındı. H.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)