İzmir'deki baba katliamı sonrası amca konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'deki baba katliamı sonrası amca konuştu

İzmir\'deki baba katliamı sonrası amca konuştu

İzmir'in Bornova ilçesinde babaları Vesim Şimşek tarafından öldürülen Ceylin, Cemre ve Nira Şimşek'in cenazeleri, anneleri Naciye Şimşek'in memleketi olan Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Kardeşler için bugün öğlen Hz. Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, öldürülen çocukların anneleri Naciye Şimşek ve yakınları katıldı.

28.08.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki baba katliamı sonrası amca konuştu Çocuklarıyla ilişkisi güzeldi, onları çok seviyordu (2)

İzmir'in Bornova ilçesinde babaları Vesim Şimşek tarafından öldürülen Ceylin, Cemre ve Nira Şimşek'in cenazeleri, anneleri Naciye Şimşek'in memleketi olan Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Kardeşler için bugün öğlen Hz. Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, öldürülen çocukların anneleri Naciye Şimşek ve yakınları katıldı.

'HANGİ BİRİNİZE YANAYIM'

Cenaze çocukları Ceylin, Cemre ve Nira'nın tabutlarına sarılan Naciye Şimşek, Annem hangi birinize yanayım. Nira'yı ortalarına gömsünler o kardeşlerini de korur diyerek gözyaşı döktü.

'YAVRULARIMIZDAN NEYİN HELALLİĞİNİ ALACAĞIZ'

Cenazede konuşan Salihli Müftüsü Ali Çebi de 3 yavrumuzun hayatlarının bu şekilde sonlandırılmış olması çok üzücü. Bir kelime bulamıyorum. Helallik sünnettir ama yavrularımızdan neyin helalliğini alacağız. 3 yavrumuzun cenazesini bir baba, bir dede yani gönül yarası olarak ayrı ayrı kıldıracağım dedi.

3 çocuğun cenazeleri ayrı ayrı kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşınarak götürüldükleri Karaağaç Mezarlığı'nda gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Mazlum Nurlu, Ömer Camii, Salihli, Bornova, Manisa, Cemre, İzmir, Baba, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki baba katliamı sonrası amca konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
01:08 İtfaiye araçları peş peşe geldi Metris Cezaevi’nde hareketli saatler İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler
00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
23:40 THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:39 Saatler önce ağlayarak yardım istemiş Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu Saatler önce ağlayarak yardım istemiş! Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 18:09:52. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'deki baba katliamı sonrası amca konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement