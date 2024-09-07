Gediz Deltası'na 20 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
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Gediz Deltası'na 20 Bin Ziyaretçi

Gediz Deltası\'na 20 Bin Ziyaretçi

İzmir'deki Gediz Deltası, doğal güzelliği ve kuş türleriyle dikkat çekiyor. Yılın ilk 8 ayında 20 bin ziyaretçi alan sulak alan, doğa yürüyüşü, kuş gözlemi ve piknik gibi aktiviteler için ideal bir yer.

07.09.2024 14:08
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İZMİR'de doğal güzelliği ile dikkat çeken, flamingoların üreme sahalarından Gediz Deltası'na yılın ilk 8 ayında 20 bin ziyaretçi geldi. İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlusu Celal Murat Aslanapa, Burada tespit edilmiş 300 tür kuş bulunuyor. Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde araçlarını otoparka bırakıp, içeriye yaya veya bisikletle giriş yapıyorlar. Doğa yürüyüşü, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, kısmen de piknik yaparak bol oksijenli temiz bir havada vakitlerini geçiriyorlar dedi.

Gediz Deltası Sulak Alanı, flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olmasının yanı sıra balıkçıl, pelikan ve kervan çulluğu gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar yüzlerce farklı kuş türünün tespit edildiği Gediz Deltası'nda, kuşlar güzel görüntüler oluşturuyor. Biyoçeşitlilik açısından çok zengin olan sulak alana, 7'den 70'e çok sayıda ziyaretçi geliyor. Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü Mühendisi ve İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlusu Celal Murat Aslanapa, Gediz Deltası Sulak Alanı hakkında bilgi verdi. Aslanapa, Burası, halkımız arasında 'İzmir Kuş Cenneti' olarak bilinir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizdeki korunan alanlardan biri. Farklı koruma statüleri var. Örneğin burası, Ramsar alanı. Uluslararası önemi sahip bir sulak alan. Yine yaban hayatı geliştirme sahası. Ayrıca burası 1'inci derece doğal SİT alanı ve 1'inci derece arkeolojik SİT alanı. Burada tespit edilmiş 300 tür kuş bulunuyor. Sadece kuşlar değil; memeli hayvanlar, sürüngenler, amfibiler, tatlı tuzları, susuz balıkları da burada bulunmaktadır dedi.

'GİRİŞ ÜCRETSİZDİR'

Gediz Deltası Sulak Alanı'nın haftanın 7 gün ziyarete açık bir yer olduğunu vurgulayan Aslanapa, Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde araçlarını otoparka bırakıp, içeriye yaya veya bisikletle giriş yapıyorlar. Giriş ücretsizdir. Doğa yürüyüşü, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, kısmen de piknik yaparak bol oksijenli temiz bir havada vakitlerini geçiriyorlar. Yılın ilk 8 ayında yaklaşık 20 bin ziyaretçimiz oldu dedi.

'YAZ GÖÇMENLERİ GİDİYOR, KIŞ GÖÇMENLERİ GELİYOR'

Eylül ayı itibarıyla Gediz Deltası Sulak Alanı'ndaki kuş hareketliliği hakkında konuşan Aslanapa, Yaz göçmenleri gidiyor. Kış göçmenleri geliyor. Flamingo üreme adasında yumurtadan çıkan flamingolar uçmayı öğrendi. Buradan Tuz Gölü'ne gidip gelebiliyorlar. Ayrıca Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Tunus, İsrail, Akdeniz kıyısındaki ülkelere de gidebiliyorlar. Kış göçmenleri ise buraya Avrupa'dan geliyor. Özellikle Avrupa'da hava çok soğuk olursa, alanımıza çok fazla tür ve sayıda kuş geliyor diye konuştu.

Haber Kadir ÖZEN- Kamera Can ÇUBUKÇUOĞLU İZMİR,

Kaynak: DHA

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