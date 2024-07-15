İzmir'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Belli Oldu - Son Dakika
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İzmir'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Belli Oldu

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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında hayatını kaybeden 3 kişinin Hilmi Coşkunöz, Mesut Coşkunöz ve Mine Elmas olduğu belirlendi. Vali Elban, yangının çıkış sebebiyle ilgili bilgi verirken, 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Alevlerin tehdit ettiği bölge sakinlerinden 1'i çocuk 5 kişi ise kurtarıldı.

15.07.2024 19:00
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ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI; ÖLENLERİN İSMİ BELLİ OLDU

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle saat 14.30'da kontrol altına alındı. Yangında hayatını kaybeden 3 kişinin ise yörede yaşayan Hilmi Coşkunöz (40), Mesut Coşkunöz (38) ve Mine Elmas (35) olduğu belirlendi.

VALİ ELBAN: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemelerde bulunup, görevlilerden bilgi aldı. Ardından açıklamada bulunan Vali Elban, yangının bölgedeki 4 vatandaşın bahçesinde çalışma yapılırken çıktığını belirterek, "Ekiplerimiz alana hızlıca müdahale etti. Yangın saat 14.30 itibariyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Bu sırada yangının tehdit edebileceği yerleşim yeri olarak iki yerleşke vardı. Biri sol tarafımızdaki iki büyük yazlık site. Arkadaşlarımız, yangını yazlık sitelere ulaşmaması için hızlıca tedbir aldı ve tahliye ettik. Diğer taraftan da hemen yanımızda olan bölgede 4 ev var. Arkadaşlarımız, buraya da hızlıca müdahale ediyorlar. Vatandaşlar ne tarafa gideceğini bilememiş. Yangın tamamen sonlandıktan sonra 3 arkadaşımızın hayatını kaybettiğini belirledik. Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı" dedi.

Vali Süleyman Elban, alevlerin tehdit ettiği bölge sakinlerinden 1'i çocuk 5 kişinin de ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

İzmir\'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Belli Oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Belli Oldu - Son Dakika

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