İzmir'deki yangına gece boyu müdahale - Son Dakika
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İzmir'deki yangına gece boyu müdahale

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında etkili olan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangına müdahale eden ateş savaşçıları, gece boyu fedakarca çalışma yürüttü. Yangına 7 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz ve 360'a yakın Orman Bölge Müdürlüğü personeli yanı sıra itfaiye, polis, AFAD ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi. Ekipler, alevlerin yerleşim merkezlerine sirayet etmemesi için yüksek riske rağmen fedakar bir çalışma yürüttü. Yangın sırasında düşerek yaralananlar da tedaviyi kabul etmeden çalışmaya devam etti.

19.07.2024 13:03
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İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında etkili olan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangına müdahale eden ateş savaşçıları, gece boyu fedakarca çalışma yürüttü.

İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 13.25'te başlayan, rüzgarın etkisiyle sürekli yön değiştirerek yayılan yangın 7 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz ve 360'a yakın Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yanı sıra itfaiye, polis, AFAD ekipleri ve vatandaşların desteğiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Sarnıç bölgesinde evlere kadar dayanan alevlerin yerleşim merkezlerine sirayet etmemesi için ekipler, yüksek riske rağmen fedakar bir çalışma yürüttü.

Bu süreçte alevlerin arasında kalan, yoğun dumandan etkilenen personelin yanı sıra düşerek yaralananlar da tedaviyi kabul etmeden çalışmaya devam etti.

"22 saattir görevdeyim"

Buca Orman İşletme Şefi Fahri Onur Ertem de alevlerin evlere ulaşmaması için mücadele eden ekipte yer alıyordu.

Gece devam eden müdahale sırasında düşerek başından yaralanan Ertem, ekip arkadaşlarının tedavi olması gerektiği yönündeki çağrılarına rağmen çalışmaya devam etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ertem, 10 yıldır işletme şefi olarak görev yaptığını, ilk kez bu kadar hızlı büyüyen bir orman yangını gördüğünü söyledi.

Alanda 22 saattir görevde olduğunu, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle çok zorlandıklarını belirten Ertem, bölgedeki tüm ekiplerin insanüstü çabasına tanık olduğunu dile getirdi.

Ertem, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızla beraber akşam alevlenen bir yere müdahale ederken karanlıkta arazide görmedim düştüm, başımı yere çarptım. O an olayın sıcaklığıyla beraber çok da farkına varmadık. Bulunduğumuz yeri terk etmek istemedik, mücadelemizi verdik, hattımızı tuttuk, muhafaza ettik. Bu kadar yaralandığımın farkında değildim. Arkadaşlarım pansuman yaptırmamı söyledi. Açıkçası bölgeyi bırakmak istemedim, emek vermiştim. Aşağı yukarı dün öğleyin 12.30'dan beri yangının önünü almak istiyorduk. O yüzden ayrılmak istemedim."

Başında oluşan yaranın kendiliğinden kabuk bağladığını, yangın tamamen söndükten sonra sağlık personeline göstereceğini anlatan Ertem, yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in kendisiyle ilgilendiğini ve sağlık durumuna ilişkin bilgi aldığını kaydetti.

Ertem, yaralanmanın nasıl olduğu konusunda bilgi verdiği Bakan Yumaklı'nın, "Yarana baktır, siz gelecek yangınlarda da bize lazımsınız." diyerek geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu dile getirdi.

Vatandaşlardan yangınlara karşı daha dikkatli olmalarını isteyen Ertem, "Hava koşullarının çok zorlayıcı olduğu, sıcaklıkların yüksek, nemin düşük olduğu ve en ufak ateşin bile büyük yangınlara dönüşebileceği bir dönemdeyiz. O yüzden herkes bu konuda bakanlığımızın önerilerini, tavsiyelerini dikkate alsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki yangına gece boyu müdahale - Son Dakika

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